Gemini Update: KI-Agenten kommen, Nutzer klonen sich selbst, neues Google One-Abo, Google Home und Health

Man sollte meinen, dass das Gemini-Team kurz vor den großen KI-Events eine Rollout-Pause einlegt – aber weit gefehlt. Auch in der ersten Gemini-Woche im Mai gab es wieder viele Ankündigungen, Ausblicke und Informationen zu kommenden Funktionen oder neue Integrationen. Die Palette reicht vom Smart Home über Fitness bis zu den KI-Agenten und gar einem neuen Abo. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die erste Gemini-Woche im Mai war trotz bevorstehender Google I/O wieder vollgepackt mit Ankündigungen rund um das KI-Modell, den KI-ChatBot und auch den Integrationen in andere Apps. Wir haben über viele Google Home-Update berichtet, über eine wichtige Anthropic-Investition, in die neuen KI-Agenten und konnten sogar eine kommende Klon-Funktionalität entdecken. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google investiert in Claude – und gegen OpenAI

Google hält bereits bedeutende Anteile an Anthropic und baut die Beteiligung am Claude-Betreiber jetzt noch weiter aus. Man investiert zunächst 10 Milliarden Dollar und perspektivisch 40 Milliarden Dollar in den vermutlich sehr bald größten Konkurrenten im KI-Bereich. Man hatte offenbar mal wieder den richtigen Riecher.

» Google investiert bis zu 40 Milliarden Dollar in Claude / Anthropic

Nutzer können sich mit Gemini bald selbst klonen

Gemini bekommt offenbar eine sehr umfangreiche Funktionalität für digitale Avatare, KI-Agenten, die Personalisierung und mehr. Damit sollen sich die Nutzer schon sehr bald einen Agenten basteln können, der sich als sie selbst ausgibt – sowohl schriftlich als auch visuell.

» Gemini-Nutzer können bald digitalen Klon von sich selbst erzeugen









Gemini in Google Home startet für viele Nutzer

Gemini in Google Home wurde schon vor längerer Zeit angekündigt und für viele Nutzer ausgerollt. Jetzt scheint dieser breite Testlauf abgeschlossen zu sein bzw. viele neue Funktionen auf dem Weg zu sein, sodass man jetzt den breiten Rollout für viele weitere Nutzer ankündigt. Gut möglich, dass ihr in diesen Tagen auf euren Smart Speakern, Smart Displays und auch Smartphone innerhalb der Google Home-Umgebung von Gemini statt dem Assistant begrüßt werdet.

» Gemini in Google Home wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt

Gemini in Google Home mit Turbo

Gemini in Google Home wird nicht nur breiter ausgerollt, sondern soll auch die Reaktionszeit deutlich verbessern. Ein kommendes Update für die Sprachsteuerung sorgt dafür, dass diese Befehle noch schneller als bisher erkennen kann. Durch eine Reihe von Maßnahmen hat man die Geschwindigkeit nach eigenen Angaben um bis zu 1,5 Sekunden pro Sprachbefehl erhöht. Das kann im Alltag schon viel ausmachen und so manche eher störende Wartezeit tilgen.

» Gemini in Google Home beschleunigt Sprachsteuerung enorm

Google One bekommt neues Gemini Ultra Lite-Abo

Google One soll schon sehr bald ein neues Abo erhalten, das den Nutzern die volle Leistung zu einem relativ attraktiven Preis bieten soll. Es steht wohl das Google AI Ultra Lite-Abo in den Startlöchern, das mit 100 Euro pro Monat zwar nicht ganz günstig ist, aber dennoch nur ein gutes Drittel vom bisherigen Preis der Ultra-Variante kostet.

» Google One führt neues Ultra-Abo in Lite-Stufe ein









Google Home erhält Smart Home-Upgrade

Google Home erhält dank der Integration von Geminin viele neue Funktionen, die wir euch im folgenden Artikel auflisten können. Dabei geht es vor allem um die Automatisierung von Aufgaben, die breitere Einführung von Ask Home und auch den Start neuer Kamerafunktionen, mit denen der Zugriff auf aktuelle Streams sowie vergangenen Ereignisse beschleunigt werden soll.

» Gemini in Google Home erhält neue Funktionen

Gemini personalisiert Google Docs

Die Gemini-KI in Google Docs soll sich jetzt noch mehr als bisher personalisieren lassen. Dazu können die Nutzer bis zu 1000 Befehle eingeben, die von Gemini allesamt bei jedem einzelnen Dokument beachtet werden. Es lassen sich gewisse Regeln festlegen, die von der KI bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten beachtet werden. Im folgenden Artikel findet ihr einige Beispiele für diese Neuerung, die jetzt ausgerollt wird.

» Google Docs bekommt neue Personalisierung von Gemini

Gemini Agent Remy kommt

Die Zukunft von Gemini liegt auch in den KI-Agenten, die viele Aufgaben übernehmen sollen. Google testet intern derzeit den neuen KI-Agenten Remy, der vielleicht auch die Antwort auf OpenClaw ist, das viele Dinge automatisieren oder selbstständig erledigen kann. Gut möglich, dass es schon rund um die Google I/O eine Ankündigung dieser neuen Funktionalität geben wird.

» Googles neuer KI-Agent Remy zeigt sich









Neues Gemini Live-Design

Gemini Live bekommt unter Android eine neue Oberfläche, die dem Kamerastream mehr Platz lässt. Die Animation verändert sich, Elemente schweben und das Bild lässt sich in voller Größe zeigen. Auf ersten Screenshots ist diese Oberfläche zu sehen, die jetzt für alle Nutzer ausgerollt wird.

» Neues Design für Gemini Live lässt mehr Raum für die Kamerea

Google Health + Gemini ersetzen Fitbit

Wir hatten es erwartet und Google hat es jetzt angekündigt: Die Fitbit-App wird durch Google Health ersetzt und auch die Gemini-KI zieht in Form des Google Health Coach sowie mit dem kommenden Google Health Premium-Abo in dieses Konstrukt ein. In den folgenden Artikeln findet ihr alle Informationen.

» Fitbit-App wird durch Google Home und Gemini ersetzt

» Google Health Premium: Neues Google-Abo kommt – alle Infos zum KI-Nachfolger von Fitbit Premium (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.