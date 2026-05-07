Gemini Agent: Googles neues KI-Modell Remy soll einen echten KI-Assistenten schaffen – Leak verrät Details

Google hat das KI-Modell Gemini und dessen zahlreiche Dienste in viele Google-Produkte integriert und schon jetzt eine riesige Reichweite geschaffen. Jetzt arbeitet man am nächsten Schritt, der immer wieder prognostiziert wurde und sich wohl im internen Testlauf befindet: Der neue Gemini-Agent Remy soll zu einem echten KI-Assistenten werden, der den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung steht.



Gemini ist in praktisch alle relevanten Google-Produkte integriert, kann spätestens seit der Gemini Personal Intelligence auf viele Nutzerdaten zugreifen und sowohl Fragen beantworten als auch Aktionen ausführen oder Abläufe in Gang bringen. Bisher folgt alles dem Muster Befehl-Ausführung: Der Nutzer äußert seinen Wunsch und die KI führt es aus. Doch Google hat schon im vergangenen Jahr von KI-Agenten gesprochen, die Aufgaben selbstständig und dauerhaft ausführen.

Jetzt gibt es einen großen Leak rund um das KI-Modell Remy, der viele interessante Strings aus internen Dokumenten hervorgebracht hat:

Remy ist a 24/7 personal agent for work, school, and daily life, powered by Gemini.

Remy soll aus Gemini einen echten KI-Agenten formen, der rund um die Uhr Aufgaben für die Nutzer erledigt. Bekantlich haben Gemini und die Google-Produkte auch heute keine Arbeitszeiten, sodass sich das wohl eher auf sehr lange Aufgaben bezieht.

It elevates the Gemini app into a true assistant that can take actions on your behalf — not just answer questions or generate content.

Gemini soll ein wahrer Assistent werden, der Aufgaben im Namen des Nutzers erledigen kann. Und damit verweise ich gerne auf meinen Artikel vom Wochenende: Nutzer können sich selbst mit Gemini ersetzen.

Deeply integrated across Google, Remy can monitor for things that matter to you, handle complex tasks proactively, and learn your preferences over time.

Der Unterschied zwischen einem KI-ChatBot und einem KI-Agenten ist auch die Automatisierung: Remy soll Dinge beobachten und entsprechend reagieren.









It can take actions for you on the web and with your Connected Apps and skills, like communicating with others, sharing documents, and making purchases for you. To do this, it uses info like your chats, info from your Connected Apps, Personal context, Personal Intelligence, Agent files, and location.

Google hatte schon im vergangenen Jahr den Gemini Agent vorgestellt, den ihr im obigen Video sehen könnt. Remy scheint die nächste Stufe dieses Agenten zu sein und könnte wohl auch rund um die Entwicklungen von OpenClaw vorangetrieben worden sein. Bisher hatte Google keine Antwort auf das vor einigen Wochen gehypte KI-Tool – Remy könnte genau eine solche sein.

Aktuell soll sich Remy in der internen Testphase befinden und ist damit wohl bereit für eine Ankündigung auf der Google I/O in knapp zwei Wochen. Vermutlich wird man es zunächst nur eingeschränkt zur Verfügung stellen und aus bekannten Gründen ist ein Start in Europa in den nächsten Monaten ohnehin nicht zu erwarten. Dennoch ein interessantes Thema, das wir weiter beobachten werden.

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[Business Insider]