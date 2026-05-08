Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Wir sind bereits mit Schwung in den Mai gestartet und es gibt die erste Runde der Google System Updates, die rund um Android wieder Neuerungen im Gepäck haben. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die erste Runde im Mai, die Verbesserungen rund um den Google Play Store, das Google Wallet, die Entwicklerdienste und auch die Kontoverwaltung mitbringt. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im Mai 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.17 (04.05.2026) Kontoverwaltung [PC] Mit diesem Update wird ein Warnbildschirm eingeführt, der angezeigt wird, wenn Sie sich auf Android-Desktop-Geräten mit einem Dasher-Konto anmelden. Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps. Wallet [Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 51.3 (04.05.2026) [Smartphone] Durch dieses Update kann das Google Play Games Sidekick über die Benachrichtigungsleiste geöffnet werden.

[Smartphone] Sie können jetzt auf Spanisch, Portugiesisch, Indonesisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch Fragen zu den Spielen stellen, die Sie spielen, und Tipps dazu geben.

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