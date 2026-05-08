Pixel Update: Das ist der Pixel Glow-Effekt, neue Leaks zum Pixel 11, Pixel Launcher, Tensor und Pixel-Sensoren

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Zum Start in den Mai nehmen die Pixel-Wochen langsam wieder Fahrt auf, denn es mehren sich die Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones, die neue Infos zum Tensor G6 verraten, zur Gesichtserkennung und auch zum Pixel Glow-Effekt. Neues gibt es aber auch im Pixel Launcher und es gibt leider auch schwerwiegende Probleme. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

Die erste Woche im Mai war fast geprägt von Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones, die sich mehrfach gezeigt und viele Spezifikationen von sich verraten haben. Auch das neue Feature Pixel Glow spielte eine große Rolle, ebenso wie die Gesichtserkennung und auch der Thermometer-Sensor. Außerdem berichten wir über ein Update für den Pixel Launcher und Aktionen. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist der Pixel Glow-Effekt
Ein neuer Leak zeigt uns den Pixel Glow-Effekt auf dem Laptop und lässt diesen damit erstmals erscheinen. Wir dürfen gespannt sein, ob das auf den Smartphones dann genauso aussieht und vor allem wo es positioniert sein wird.

» Neuer Leak zeigt Pixel Glow auf den Pixel 11-Smartphones

Leak verrät viele Pixel 11-Details
Es gibt viele neue technische Details zu den Pixel 11-Smartphones, die sich jetzt so umfangreich wie bisher noch niemals zeigen. Damit sind wir den finalen Geräten schon einen großen Schritt näher gekommen und können erwarten, dass schon sehr bald der nächste Mega-Leak die Listen vervollständigt.

» Alle bisher bekannten Infos zu den Pixel 11-Smartphones




Neuer Leak verrät Details zum Tensor G6
Es gibt neue Informationen zum Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones. Google wird den neuen Smartphones einen Turbo-SoC spendieren, der in vielen Bereich nachlegt und die Kontrolle des Unternehmens immer weiter vergrößert.

» Das ist der neue Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones

Pixel-Smartphones mit Bootloop-Problem
Auf den Pixel-Smartphones von immer mehr Nutzern zeigen sich Bootloop-Probleme, die aus unbekannten Gründen ausgelost werden. Das aktuelle Update hat leider noch keine Besserung gebracht.

» Pixel-Nutzer berichten über ein Bootloop-Problem

Pixel Glow-Effekt zeigt sich erneut
Der Pixel Glow-Effekt zeigt sich auf einem neuen Leak. Könnte der Effekt wirklich in dieser Form umgesetzt und vor allem an dieser Stelle positioniert sein? Wir können gespannt sein, schaut euch die Renderbilder einmal an.

» Neuer Leak zeigt den Pixel Glow-Effekt

Verbesserte Pixel-Gesichtserkennung verzögert sich
Die neue, verbesserte, Gesichtserkennung der Pixel-Smartphones verzögert sich und kommt wohl doch nicht mit der elften Generation. Offenbar ist die Software einfach noch nicht bereit für den großen Einsatz.

» Verbesserte Gesichtserkennung kommt doch nicht mit Pixel 11




Pixel Launcher bevorzugt KI-Modus
Der Pixel Launcher nimmt eine Änderung an der Suchleiste auf dem Homescreen vor, die sicherlich nicht allen Nutzern gefällt. Denn jetzt wird der KI-Modus der Google-Suche bevorzugt, sodass die Nutzer noch häufiger als bisher die von der KI aufbereiteten Informationen statt den klassischen Suchergebnissen sehen.

» Google-Suchleiste im Pixel Launcher bevorzugt KI-Modus

Pixel Update für Mai ist da
Das Pixel-Update für den Monat Mai ist da und bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen mit, die Fehler auf den Pixel-Smartphones aller Generationen beheben. Zwar gab es keine schweren Sicherheitslücken, anders als in der restlichen Android-Welt, aber dennoch einige Stolpersteine rund um die Kamera, den Akku und auch das Display sowie die allgemeine Systemstabilität.

» Google veröffentlicht das Pixel-Update für Mai

Pixel Glow ersetzt Thermometer-Sensor auf Pixel 11
Der Thermometer-Sensor war drei Jahre lang ein fester Bestandteil der Pixel Pro-Smartphones, doch damit ist es jetzt vorbei. Denn in den Pixel 11-Smartphones soll der Sensor nicht mehr zu finden sein und durch den Pixel Glow-Effekt ersetzt werden. Je nach Umsetzung des Glow-Effekts ist das sicherlich ein sinnvoller und nachvollziehbarer Schritt.

» Google entfernt Thermometer-Sensor von den Pixel-Smartphones




Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store
Im Google Store bei Amazon gibt es wieder viele starke Aktionen, die ihr sicherlich nicht verpassen möchtet. Denn jetzt gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones in den Pro-Varianten, hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4 und auch auf die Pixel Buds. Im folgenden Artikel zeigen wir euch die Aktionen, die auch schon das Pixel 10a umfassen.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 695,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.099,00 EUR 829,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 945,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.430,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live - Lavender, 128GB + Pixel 10a Case – Aus recyceltem Kunststoff - Lavender Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini... 583,99 EUR 478,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 358,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Peony Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 207,07 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 121,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Champagne Gold – Sportarmband in Lemongrass – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 312,59 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und... 331,31 EUR Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung, Stressmanagement, Schlafanalyse & bis zu 10 Tage Akkulaufzeit – Fitnessuhr kompatibel mit Android/iOS Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung... 99,95 EUR 49,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage Akkulaufzeit, Google Wallet und Maps Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage... 159,95 EUR 95,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und Telefonfunktion, 6 Tage Akkulaufzeit, 40+ Trainingsmodi – Fitnessuhr kompatibel mit Android / iOS Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und... 229,95 EUR 129,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 6.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.