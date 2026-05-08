Pixel Update: Das ist der Pixel Glow-Effekt, neue Leaks zum Pixel 11, Pixel Launcher, Tensor und Pixel-Sensoren

Zum Start in den Mai nehmen die Pixel-Wochen langsam wieder Fahrt auf, denn es mehren sich die Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones, die neue Infos zum Tensor G6 verraten, zur Gesichtserkennung und auch zum Pixel Glow-Effekt. Neues gibt es aber auch im Pixel Launcher und es gibt leider auch schwerwiegende Probleme. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die erste Woche im Mai war fast geprägt von Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones, die sich mehrfach gezeigt und viele Spezifikationen von sich verraten haben. Auch das neue Feature Pixel Glow spielte eine große Rolle, ebenso wie die Gesichtserkennung und auch der Thermometer-Sensor. Außerdem berichten wir über ein Update für den Pixel Launcher und Aktionen. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist der Pixel Glow-Effekt

Ein neuer Leak zeigt uns den Pixel Glow-Effekt auf dem Laptop und lässt diesen damit erstmals erscheinen. Wir dürfen gespannt sein, ob das auf den Smartphones dann genauso aussieht und vor allem wo es positioniert sein wird.

» Neuer Leak zeigt Pixel Glow auf den Pixel 11-Smartphones

Leak verrät viele Pixel 11-Details

Es gibt viele neue technische Details zu den Pixel 11-Smartphones, die sich jetzt so umfangreich wie bisher noch niemals zeigen. Damit sind wir den finalen Geräten schon einen großen Schritt näher gekommen und können erwarten, dass schon sehr bald der nächste Mega-Leak die Listen vervollständigt.

» Alle bisher bekannten Infos zu den Pixel 11-Smartphones









Neuer Leak verrät Details zum Tensor G6

Es gibt neue Informationen zum Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones. Google wird den neuen Smartphones einen Turbo-SoC spendieren, der in vielen Bereich nachlegt und die Kontrolle des Unternehmens immer weiter vergrößert.

» Das ist der neue Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones

Pixel-Smartphones mit Bootloop-Problem

Auf den Pixel-Smartphones von immer mehr Nutzern zeigen sich Bootloop-Probleme, die aus unbekannten Gründen ausgelost werden. Das aktuelle Update hat leider noch keine Besserung gebracht.

» Pixel-Nutzer berichten über ein Bootloop-Problem

Pixel Glow-Effekt zeigt sich erneut

Der Pixel Glow-Effekt zeigt sich auf einem neuen Leak. Könnte der Effekt wirklich in dieser Form umgesetzt und vor allem an dieser Stelle positioniert sein? Wir können gespannt sein, schaut euch die Renderbilder einmal an.

» Neuer Leak zeigt den Pixel Glow-Effekt

Verbesserte Pixel-Gesichtserkennung verzögert sich

Die neue, verbesserte, Gesichtserkennung der Pixel-Smartphones verzögert sich und kommt wohl doch nicht mit der elften Generation. Offenbar ist die Software einfach noch nicht bereit für den großen Einsatz.

» Verbesserte Gesichtserkennung kommt doch nicht mit Pixel 11









Pixel Launcher bevorzugt KI-Modus

Der Pixel Launcher nimmt eine Änderung an der Suchleiste auf dem Homescreen vor, die sicherlich nicht allen Nutzern gefällt. Denn jetzt wird der KI-Modus der Google-Suche bevorzugt, sodass die Nutzer noch häufiger als bisher die von der KI aufbereiteten Informationen statt den klassischen Suchergebnissen sehen.

» Google-Suchleiste im Pixel Launcher bevorzugt KI-Modus

Pixel Update für Mai ist da

Das Pixel-Update für den Monat Mai ist da und bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen mit, die Fehler auf den Pixel-Smartphones aller Generationen beheben. Zwar gab es keine schweren Sicherheitslücken, anders als in der restlichen Android-Welt, aber dennoch einige Stolpersteine rund um die Kamera, den Akku und auch das Display sowie die allgemeine Systemstabilität.

» Google veröffentlicht das Pixel-Update für Mai

Pixel Glow ersetzt Thermometer-Sensor auf Pixel 11

Der Thermometer-Sensor war drei Jahre lang ein fester Bestandteil der Pixel Pro-Smartphones, doch damit ist es jetzt vorbei. Denn in den Pixel 11-Smartphones soll der Sensor nicht mehr zu finden sein und durch den Pixel Glow-Effekt ersetzt werden. Je nach Umsetzung des Glow-Effekts ist das sicherlich ein sinnvoller und nachvollziehbarer Schritt.

» Google entfernt Thermometer-Sensor von den Pixel-Smartphones









Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon gibt es wieder viele starke Aktionen, die ihr sicherlich nicht verpassen möchtet. Denn jetzt gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones in den Pro-Varianten, hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4 und auch auf die Pixel Buds. Im folgenden Artikel zeigen wir euch die Aktionen, die auch schon das Pixel 10a umfassen.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 6.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.