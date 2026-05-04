Pixel 11: Das sind die vier neuen Google-Smartphones – Leak verrät umfangreiche technische Details (Galerie)

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die bereits mehrfach in einzelnen Details geleakt worden sind und jetzt erneut in der Leakerküche aufgetaucht sind – diesmal in großem Umfang. Es gibt viele neue Details zur Kamera-Hardware, zu den Displays, den Akku-Spezifikationen und auch dem Tensor-SoC. Wir fassen euch alle Infos zu den kommenden Google-Smartphones zusammen.



Rund um die Pixel 11-Smartphones gab es in den letzten Wochen viele Leaks, die uns spezifische Details zu den Geräten verraten haben – von den ersten Specs über die Bezeichnungen bis hin zu den Renderbildern. Jetzt gibt es den nächsten Schwung, der vom Leaker selbst als „Nuke“ beschrieben wird und aufgrund des Umfangs sicherlich nicht übertrieben ist – denn wir erhalten praktisch alle wichtigen Spezifikationen zu den kommenden Geräten.

Der Leak umfasst den neuen Tensor G6, über den wir bereits vor einigen Tagen berichtet hatten. Alle Details findet ihr im verlinkten Artikel. Man legt bei den Kernen nach, verabschiedet sich endlich vom Samsung Exynos-Modem – das für viele technisch versierte Nutzer ein rotes Tuch gewesen ist – und bringt wohl auch einen neuen Google-Prozessor. Alle Infos gibt es im verlinkten Artikel sowie in Kürze hier noch einmal ausführlich im Blog.

Auch bei der Kamera soll das Unternehmen wohl nachlegen, denn die Rede ist von einem 50 Megapixel-Sensor für die Hauptkamera. Dasselbe soll für Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro XL gelten, allerdings mit anderen Codenamen und wohl in einer alternativen Konfiguration im Zusammenspiel mit der Zoom-Kamera. Ausführliche Details könnten in den nächsten Tagen folgen. Wir werden natürlich hier im Blog berichten. Schauen wir uns jetzt einmal die Gesamtpakete an.









Pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1080×2424, 60–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2200 nits

SoC: Tensor G6

RAM: 8 Gigabyte / 12 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB

Akku: 4840 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Farben: Schwarz, Grün, Pink, Violett

Das Pixel 11 geht als Standardmodell an den Start und dürfte neben dem Pro-Modell für viele Nutzer zur ersten Wahl gehören. Neue Leaks verraten uns jetzt die Details zum Display, neue Informationen zum Akku und auch Infos zu den geplanten Farben des Smartphones.

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Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6

RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Das Pixel 11 Pro könnte laut den Ergebnissen mehrerer Marktforscher eines der meistverkauften Pixel-Smartphones überhaupt werden: Das Pro-Modell glänzt mit stärkerer Leistung, mehr Speicherauswahl und einem größeren Akku als das Standardmodell. Neu hinzugekommen sind Informationen zum Display sowie zum Speicher.

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Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6

RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Wer es noch etwas größer mag, greift zum XL-Modell und bekommt mit dem Pixel 11 Pro XL schon bald ein attraktives neues Gerät angeboten, an dem man viele Jahre Freude haben kann. Obige Spezifikationen zeigen schon, dass Google mit dem Pro XL die absoluten Flaggschiffe im Android-Markt ins Visier nimmt und sich auch vor einem iPhone nicht verstecken muss. Es gibt neue Informationen zu den Displaydetails und den Speichergrößen.

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Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6

RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Auch die Google-Foldables haben mittlerweile ihre Zielgruppe gefunden und können Jahr für Jahr immer mehr Geräte verkaufen. Ob das Pixel 11 Pro Fold ein großer Sprung ist oder eher eine Neuauflage des Vorgängers, bleibt noch abzuwarten. Die technischen Details lassen kleinere Schritte vermuten und auch äußerlich wird es sicherlich kein riesiger Schritt werden. Es gibt neue Infos zu den Displaydetails und der Speicherausstattung.

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Pixel Glow

Wir haben hier im Blog schon mehrfach über das neue Pixel Glow berichtet, das tatsächlich eine echte Innovation im kombinierten Hardware- und Softwarebereich sein könnte. Es bringt die gute alte Benachrichtigungs-LED zurück, allerdings in modernisierter und schicker Form. Diese soll sowohl über eingegangene Meldungen als auch über ein aktives Gemini Live informieren – zumindest geht das aus den bisherigen Leaks hervor.

Ich hatte hier im Blog bereits alle Infos zu Pixel Glow zusammengefasst und auch spekuliert wie Pixel Glow aussehen könnte. Jetzt zeigt der Leaker obiges Mockup, das aber sicherlich nur eine Annäherung ist. Denn die Rede ist von einer Lichtleiste im Kamerabalken sowie in Kombination mit einem Wegfall des Thermometer-Sensors. Ein bunt leuchtendes G in dieser Optik wird es vermutlich nicht werden. Dennoch scheint die Position innerhalb der Kameraleiste damit immer wahrscheinlicher zu werden.

[9to5Google]

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