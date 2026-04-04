Pixel 11: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen, Galerie & Video)

In etwas mehr als vier Monaten wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die in den letzten Tagen in allen Varianten geleakt worden sind und die ersten Informationen von sich verraten haben. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit für ein erstes Gesamtbild: Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen zum Google Pixel 11, das als kleinstes Flaggschiff an den Start geht.



Mit dem Pixel 11 wird Google in diesem Jahr den Nachfolger des Pixel 10 vorstellen, das als sehr erfolgreich gilt und daher zu großen Teilen als Inspiration für die nächste Generation diente. Jetzt gibt es die ersten technischen Details so wie Renderbilder vom kommenden Smartphone, das als kleinstes Flaggschiff starten soll. Sowohl technisch als auch in puncto Design bleibt Google sich treu, wie ihr den folgenden Informationen entnehmen könnt.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 12 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Noch ist die Liste der Spezifikationen übersichtlich, aber das dürfte sich in den nächsten Wochen sicherlich ändern. Jetzt widmen wir uns den Renderbildern und dem Video, die das Smartphone in voller Pracht zeigen.

















Das Pixel 11 sieht dem Vorgänger sehr ähnlich, bringt aber dennoch kleinere Änderungen mit sich: Die Kamera ist etwas dezenter, der Rahmen um das Display soll etwas schrumpfen und die Tiefe des Smartphones soll um 0,1 Millimeter abnehmen. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und wir dürfen gespannt sein, wo das in den nächsten Generationen hinführen wird. Stichwort: Pixel-Kameraleiste könnte verschwinden.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Wir erwarten den Verkaufsstart des Pixel 11 und aller anderer Pixel 11-Smartphones für August dieses Jahres – etwa zwei Wochen nach der Präsentation, die ebenfalls im August stattfinden dürfte. Eigentlich sollten wir auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre auch von einer Preisstabilität ausgehen, doch aufgrund der Speicherkrise, der aktuellen Weltlage sowie Prognosen zahlreicher Marktforscher ist eher damit zu rechnen, dass der Preis stark nach oben schießen wird. Gut möglich, dass Google diesen selbst noch gar nicht final festgelegt hat.

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