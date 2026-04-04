Pixel 11 Pro: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen, Galerie & Video)

Google dürfte schon in gut vier Monaten die Pixel 11-Smartphones präsentieren, die im ersten Schwung mit allen Renderbildern und ersten technischen Daten geleakt worden sind. In diesem Artikel fassen wir euch alle Informationen zum Pixel 11 Pro zusammen, das als mittleres Flaggschiff an den Start gehen und sicherlich wieder sehr viele Nutzer vom Kauf überzeugen wird.



Mit dem Pixel 11 Pro wird Google schon bald den Nachfolger des Pixel 10 Pro vorstellen, das als sehr erfolgreich gilt und dieses Geheimrezept wohl an den Nachfolger weitergibt. Jetzt gibt es die ersten Spezifikationen und auch Renderbilder vom neuen Google-Smartphone, das als Haupt-Flaggschiff starten wird. Sowohl technisch als auch in puncto äußerem Design bleibt Google sich mit diesem Gerät treu, wie ihr den folgenden Spezifikationen entnehmen könnt.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Noch ist die Liste der Spezifikationen übersichtlich, aber das sollte sich in den nächsten Wochen schon in großem Umfang ändern. Jetzt schauen wir uns die Renderbildern und das Video einmal an, die das Smartphone in voller Pracht zeigen.

















Das Pixel 11 Pro orientiert sich stark am Vorgänger, bringt aber ebenso wie der kleine Bruder eine Reihe von Veränderungen mit: Das Smartphone soll 0,1mm weniger tief ausfallen, sodass es in Richtung eines gefühlt kompakteren Geräts geht. Die restlichen Abmessungen bleiben gleich, doch es soll auch einen kleineren Rahmen um das Display geben. Zu guter Letzt soll die Kameraleiste auch beim Pixel 11 Pro etwas dezenter ausfallen als beim Vorgänger.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Wir erwarten den Verkaufsstart des Pixel 11 Pro und der anderen Smartphones der elften Generation für August 2026 – und etwa zwei Wochen früher die Präsentation. In puncto Preis ist die Lage nicht ganz so klar: Eigentlich sollten wir auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre von einer Preisstabilität ausgehen, doch aufgrund der Speicherkrise so wie der aktuellen Weltlage und den Prognosen zahlreicher Marktforscher ist eher damit zu rechnen, dass der Preis stark nach oben gehen wird. Gut möglich, dass Google den finalen Preis selbst noch nicht festgelegt hat.

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