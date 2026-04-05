Pixel 11 Pro XL: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Etwa im Hochsommer wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder als Viererpack auf den Markt kommen sollen – unter anderem mit dem größten Modell des Pixel 11 Pro XL. Das größte der drei Hauptflaggschiffe ist bereits mehrfach geleakt worden, sodass wir euch in diesem Artikel erstmals alle Informationen zum Smartphone zusammenfassen können.



Mit dem Pixel 11 Pro XL wird Google auch in diesem Jahr wieder ein sehr großes Smartphone vorstellen, das die Nachfolge des 2025er-Modells Pixel 10 Pro XL antreten wird – und das in jeglicher Hinsicht. Im Vergleich zu den Leaks der anderen Modelle der letzten Tage zeigt sich, dass sich das Smartphone am wenigsten gegenüber seines Vorgängers verändert. Technisch dürfte es Fortschritte geben, doch in puncto Größe und Gesamtdesign orientiert man sich nicht nur an der elften Generation, sondern auch am Vorgänger.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Noch ist die Liste der Spezifikationen übersichtlich, aber das wird nicht mehr lange so bleiben, denn für die nächsten Tage können wir viele umfangreiche Leaks erwarten. Schauen wir uns das neue Smartphone jetzt einmal im Detail auf den Renderbildern und im folgenden Video an.

















Wie ihr sehen könnt, orientiert sich das Pixel 11 Pro XL natürlich an den beiden kleineren Brüdern, zeigt sich aber auch im Vergleich zum XL-Modell des Vorjahres wenig innovativ. Den größten Sprung macht man bei der Kameraleiste, die etwas dezenter ausfällt als bei den Vorgängern. Die Anordnung ist leicht verändert, doch die Mächtigkeit bleibt bestehen. Bei den anderen beiden Smartphones sinkt die Tiefe immerhin um 0,1mm. Dennoch sieht das Smartphone schick aus und dürfte seine Fans finden.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Der Verkaufsstart sollte, wie bei den beiden anderen Pixel 11-Smartphones, in den August dieses Jahres fallen. Wir erwarten die Präsentation für die Mitte des Monats und den Verkaufsstart noch Ende August – aber das kann sich natürlich auch recht kurzfristig noch verschieben. In puncto Preisgestaltung tappen wir noch im Dunkeln und weil sich die Umgebung derzeit stark ändert – multiple Krisen und der Speichermangel – könnte es gut sein, dass Google selbst noch keine finalen Preisschilder gedruckt hat. Die Vermutung, dass der Preis nach oben schießen wird, liegt allerdings sehr nah.

» Knallerpreise im Google Store: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4, Pixel Buds & Fitbit

Letzte Aktualisierung am 31.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.