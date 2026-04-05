Pixel 11 Pro Fold: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Im Laufe des August wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die neben den drei bekannten Standardmodellen auch in diesem Jahr wieder ein faltbares Gerät mitbringen sollen: Das Pixel 11 Pro Fold hat sich bereits vor einigen Wochen auf einer Reihe von Renderbildern gezeigt und jetzt gibt es zusätzliche die ersten technischen Daten und Abmessungen.



Die Pixel 11-Smartphones werfen ihre Schatten voraus, denn in dieser Woche gab es einen Schwung an Leaks, die uns Renderbilder und Informationen von allen drei Standardgeräten beschert haben. Aber auch das faltbare Smartphone, das Pixel 11 Pro Fold ist bereits bei den Leakern aufgeschlagen und zeigte sich von allen Seiten, in vielen Ansichten und mit ersten technischen Daten.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Das Wichtigste bei einem Foldable ist natürlich, wie die Faltung aussieht. Wenig überraschend ändert Google nichts am bisherigen Konzept und bleibt der mit der achten Generation geschaffenen Linie des Pixel Fold treu. Die weitere Ausstattung ist ebenfalls nicht weiter überraschend, denn neben der Faltung bleibt auch die Displaygröße nahezu gleich. Schaut euch doch einmal die folgenden Renderbilder sowie das unten eingebundene Video an, die euch das Smartphone in voller Pracht zeigen.

















Interessant ist ein Blick auf die Kamera, denn diese soll wohl etwas flacher ausfallen als beim Vorgänger – und geht damit denselben Weg wie schon das Pixel 11 und Pixel 11 Pro. Es zeigt sich, dass Google die Kameraleiste wohl zunehmend verkleinern wollen wird, bis sie vielleicht eines Tages bei den größeren Geräten vollständig verschwinden kann. Beim Foldable ist das aufgrund der enorm dünnen Einzelseiten vielleicht schwer umsetzbar, aber moderne Technologie macht einiges möglich.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Wir erwarten den Verkaufsstart für das Pixel 11 Pro Fold für den Monat August, sowohl der Start in den Regalen als auch den Tag der Präsentation. In puncto Preisgestaltung könnte es in diesem Jahr entweder bitter werden oder eine riesige Überraschung geben. Der Speichermangel, die weiteren Herausforderungen des Smartphone-Marktes und die globale Situation könnten den Preis massiv nach oben schnellen lassen – gerade bei dem ohnehin schon nicht ganz günstigem Foldable. Sobald es erste Tendenzen gibt, werden wir euch hier im Blog natürlich informieren.

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