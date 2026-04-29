Pixel 11-Smartphones: Neuer Google-Chip wird wohl zur Rakete – Leak verrät erste Details zum Tensor G6

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die laut bisherigen Leaks wieder große Sprünge in vielen Bereichen machen werden – das gilt wohl auch für die Rechenpower. Ein neuer Leak verrät jetzt Details zum Tensor G6, der die neueste Smartphone-Generation antreiben und mehr Leistung mitbringen soll. Eine Enttäuschung gibt es wohl im GPU-Bereich.



Seit der sechsten Pixel-Generation setzt Google auf einen selbst entwickelten SoC, der Jahr für Jahr Leistungssprünge macht und sich längst nicht mehr vor der Konkurrenz verstecken muss. Mit den Pixel 11-Smartphones wird bereits der Tensor G6 eingeführt, der sich jetzt erstmals in einem Leak zeigt und technische Details verrät. Die durchgesickerten Informationen stellen in Aussicht, dass es eine deutliche Leistungssteigerung geben wird.

Starke CPU

Der Tensor G6 wird offenbar mit den neuesten ARM-Kernen ausgestattet, die erst Ende 2025 eingeführt wurden (und auch im MediaTek Dimensity 9500 zu finden sind). Das Setup des Google-SoC soll aus mindestens einem leistungsstarken ARM C1 Ultra-Kern (getaktet mit 4,11 GHz) sowie insgesamt sechs C1-Pro-Kernen (vier mit 3,38 GHz und zwei mit 2,65 GHz) bestehen. Das dürfte genügend Rechenpower geben, um auch die lokale KI anzutreiben.

Schwache GPU

Im Gegensatz zur CPU scheint die Grafikeinheit kaum verbessert worden zu sein und auf Bewährtes zu setzen. Der Leak deutet darauf hin, dass Google auf eine Imagination/PowerVR C-Series CXTP-48-1536 GPU setzt. Diese Architektur stammt ursprünglich aus dem Jahr 2021 und dürfte viele Technik-Enthusiasten enttäuschen, die sich Topleistung erwarten. Weil Google den SoC unverändert in allen Pixel 11-Smartphones einsetzen wird, wird man dies vielleicht in irgendeiner Form ausgleichen.

Außerdem bestätigt uns der Leak noch einmal die Codenamen der Pixel 11-Smartphones. Das Standardmodell Pixel 11 wird intern „Cubs“ bezeichnet, das Pixel 11 Pro nennt sich „Grizzly“ und das Pixel 11 Pro XL trägt die interne Bezeichnung „Kodiak“.

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[9to5Google]

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