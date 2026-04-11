Pixel 11: Das sind die vier neuen Google-Smartphones – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen & Galerie)

Wir gehen mit großen Schritten durch den April und kommen den Pixel 11-Smartphones langsam näher, die Google schon in gut vier Monaten präsentieren und auf den Markt bringen will. Schon heute ist das Interesse an den Geräten sehr groß, sodass wir euch in diesem Artikel einmal alle Informationen über das Pixel 11, das Pixel 11 Pro, das Pixel 11 Pro XL und natürlich auch das Pixel 11 Pro Fold zusammenfassen.



Nachdem Google im vergangenen Jahr mit den Pixel 10-Geräten die Jubiläums-Generation auf den Markt gebracht hat, gibt es aus Jahressicht erst 2026 etwas zu feiern – nämlich zehn Jahre Pixel-Smartphones. Die erste Generation ist im Oktober 2016 gestartet und schon damals hieß es von Google, dass man mit dieser Produktserie Großes vorhat. Der heutige Erfolg war damals nicht abzusehen, doch die Verkaufszahlen und die Zufriedenheit geben den damaligen Einschätzungen recht.

Schon im August, also noch vor dem zehnjährigen Jubiläum, steht die Präsentation der Pixel 11-Smartphones auf dem Programm. In den letzten Wochen gab es viele Leaks rund um die kommenden vier Smartphones, über die wir hier im Blog natürlich berichtet hatten. Es gibt einiges an Bildmaterial, wir haben erste Informationen zu den Spezifikationen und kennen immerhin die Rahmenbedingungen rund um das Erscheinen der 2026er-Generation.

Im Folgenden findet ihr alle Infos zum Pixel 11, zum Pixel 11 Pro, zum Pixel 11 Pro XL und auch zum Pixel 11 Pro Fold. Auch wenn wir noch vier Monate entfernt sind, sind selbst die frühen Leaks seit vielen Jahren praktisch zuverlässig und irren sich maximal in winzigen Details – die zum Teil auf veraltete Informationen zurückzuführen sind. Schauen wir uns einmal an, womit Google in diesem Sommer die Pixel-Welt begeistern will.









Pixel 11

Pixel 11 Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 12 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Das Pixel 11 wird als Standardmodell an den Start gehen und dürfte viele Nutzer mit einer starken Leistung zu einem guten Preis begeistern. Spätestens seit dem vergangenen Jahr ist das Standardmodell eine echte Konkurrenz zur Budget-Serie, die sich preislich kaum noch von den großen Brüdern abheben kann und dennoch deutlich weniger Leistung bietet. Gemeinsam mit dem Pro wird das Pixel 11 wohl ein Verkaufsschlager.

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Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Das Pixel 11 Pro könnte eines der meistverkauften Pixel-Smartphones überhaupt werden. Denn das Pro-Modell glänzt mit stärkerer Leistung, mehr Speicherauswahl und vielleicht einem größeren Akku (bislang noch nicht bestätigt) als das Standardmodell.

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Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Wer es gerne etwas größer mag, greift zum Pixel 11 Pro XL und hat damit das größte und leistungsfähigste Smartphone, mit dem man sehr viele Jahre viel Freude haben kann. Die obigen Spezifikationen zeigen schon, dass Google mit dem Pro XL die absoluten Flaggschiffe im Android-Markt ins Visier nimmt und sich auch vor einem iPhone nicht verstecken muss.

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Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

SoC: Tensor G6

RAM: 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5000 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Man mag es kaum glauben, aber auch die Google-Foldables haben mittlerweile ihre Zielgruppe gefunden und können Jahr für Jahr mehr Geräte verkaufen. Ob das Pixel 11 Pro Fold ein großer Sprung ist oder eher eine Neuauflage des Vorgängers, bleibt noch abzuwarten. Äußerlich gibt es Änderungen bei der Kamera, doch den heiligen Gral der Foldables hat man bislang noch nicht gefunden.

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Verkaufsstart und Verkaufspreise

Bisher haben wir nur das grobe Zeitfenster, dass Google die Smartphones im August vorstellen und noch im selben Monat auf den Markt bringen wird. Meist liegen zwischen Präsentation und Verkaufsstart sieben bis zehn Tage inklusive eingeschobener Vorbestelleraktion. Ich tippe auf eine Präsentation Mitte August und einen Verkaufsstart Ende August. Über die Verkaufspreise gibt es noch gar keine Informationen, doch angesichts der Umstände (Speicherkrise, Marktsättigung, explodierende Logistikkosten, allgemeine Teuerung) sollten wir nicht davon träumen, dass Google die Preise stabil halten kann.

Es scheint auch gut möglich, dass Google den Verkaufsstart wieder auf zwei Zeitfenster aufteilt: Das Pixel 11 und Pixel 11 Pro Enden August und das XL-Gerät sowie das Foldable erst einige Wochen später. Wir kennen den Grund für diese Aufteilung im letzten Jahr nicht, doch auch damals war die Smartphone-Produktion schon herausfordernd und jetzt ist es nicht besser geworden. Die Gesamtaussichten sind übrigens rosig, denn alle Marktforscher prognostizieren für 2026 ein massives Wachstum der Marke Pixel. Wir werden sehen…

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