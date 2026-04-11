Google Chrome: Eine völlig neue Oberfläche – so könnt ihr jetzt die vertikale Tableiste aktivieren (Screenshots)

Die Oberfläche von Google Chrome hat sich im bald 20-jährigen Bestehen des Browsers kaum verändert und ist rein strukturell auf dem Stand der ersten Version. Daher kann man die in dieser Woche ausgerollte neue Funktion ohne Umschweife als das größte visuelle Chrome-Update überhaupt bezeichnen, das sicherlich für Begeisterung sorgt: Wir zeigen euch, wie ihr die Tableiste an den linken Rand verschieben und vertikal nutzen könnt.



Google Chrome hat das Browserdesign im Jahr 2008 revolutioniert, das kann man kaum anders sagen. Die zuvor teilweise überfrachteten Oberflächen wurden vom Google-Team auf nur zwei bis maximal drei Zeilen zusammengestaucht und es dauerte nicht lang, bis die versammelte Konkurrenz dieses Design übernahm: Die Tabs fusionieren mit der Titelleiste, in der zweiten Zeile finden sich die Navigations-Buttons, die Adressleiste und das Browsermenü + Erweiterungen. Die optionale dritte Reihe hält die Bookmarks bereit.

Google hat niemals an diesem Design gerüttelt, doch jetzt hat man den Wünschen vieler Nutzer nachgegeben und ermöglicht einen (für Chrome-Verhältnisse) völlig neuen Aufbau der Oberfläche: Ab sofort lassen sich vertikale Tabs im Chrome-Browser nutzen. Das bedeutet, dass die Tableiste vom oberen Rand an den linken Rand wandert und dadurch in der Höhe noch mehr Platz für die eigentliche Webseite geschaffen wird. Die Titelleiste des Fensters fusioniert in diesem Fall mit der Browserleiste, die je nach Konfiguration als einzige bestehen bleibt.

Die Tabs wandern dagegen in eine Seitenleiste an den linken Rand, die sich flexibel in der Größe ändern und bei Bedarf auch auf Icon-Größe zurückfahren lässt. Die Browsertabs werden nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander aufgereiht. Auch die Buttons zum Öffnen eines neuen Tabs sowie zur Tabsuche wandern in diesen Bereich. Dieses neue Design soll den Gegebenheiten moderner Desktopcomputer mit ihren breiten Displays entsprechen.









So könnt ihr die vertikale Tableiste nutzen

Das Umschalten zwischen der bisher genutzten Standardvariante und der vertikalen Tableiste könnte kaum einfacher sein: Ihr müsst nur mit der rechten Maustaste auf die Tableiste klicken und im Menü den Wechsel mit dem Klick auf „Tabs vertikal anzeigen“ durchführen. Auf demselben Weg lässt sich das wieder zurückschalten – viel einfacher kann man das kaum noch machen.

Diese Darstellung funktioniert aber nicht nur für die einzelnen Tabs sehr gut, sondern auch für angepinnte Tabs und Tabgruppen. Das Scrollen durch die Tabs kann jetzt horizontal erfolgen, was zuvor im Chrome-Browser nicht möglich gewesen ist. In der Standardvariante wurden die Tabs immer kleiner und irgendwann war es mit der Standardoberfläche nicht mehr möglich, die letzten geöffneten Tabs zu erreichen.

Die neue Darstellung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, könnte aber noch einige Tage in Anspruch nehmen, bis es bei allen Nutzern angekommen ist.

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.