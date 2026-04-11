Android XR: Google bringt viele neue Funktionen auf Smart Glasses – Apps fixieren, Hände & mehr (Video)

Google hat mit der Plattform Android XR sehr große Pläne, die schon bald auf noch mehr smarten Brillen nutzbar sein soll. Der Ausbau läuft schnell, immer wieder starten neue Funktionen und jetzt hat man den nächsten Schwung angekündigt, der auch skeptischen Nutzern entgegenkommen soll: Man stärkt den Realismus, schafft virtuelle Arbeitsflächen und wandelt 2D-Apps automatisch in 3D-Varianten um.



Mit dem Start von Android XR ist Google im vergangenen Jahr ein großer Schritt gelungen, denn das XR-Betriebssystem hat sich große Ziele auf die Fahnen geschrieben und soll im Laufe der Zeit zu einem echten Standard für diese Gerätekategorie werden. Jetzt bringt man neue Möglichkeiten auf die Plattform, die zunächst von Besitzern einer Samsung Galaxy XR-Brille ausprobieren werden können. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen.

2D-Apps werden zu 3D-Apps

Google startet eine automatische Räumlichkeitsanpassung, mit der sich fast jede App und auch fast jedes Spiel auf Knopfdruck in eine 3D-Variante verwandeln lässt. Aber auch Webseiten, Bilder oder gar Videos sollen eine Tiefe erhalten, die automatisiert von Android XR erzeugt wird. Das soll selbst bei bekannten Inhalten neue Dimensionen entdecken lassen und dafür sorgen, dass die Darstellungen realistischer sind.

Im obigen Video könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Laut Google bieten Headsets zwar brillante Displays, die ihr volles Potenzial aber noch nicht ausschöpfen. Wer dabei sein möchte, kann die experimentelle Funktion im Labs-Bereich aktivieren.









Wände werden zu Arbeitsbereichen

Jetzt lassen sich Apps direkt an die Wände eines Zimmers anheften, wo sie dauerhaft bestehen bleiben. Das bedeutet, dass der Inhalt virtuell positioniert wird und sich der Nutzer in eine andere Richtung drehen kann, ohne dass die App mitwandert. Richtet man den Blick auf die entsprechende Stelle, taucht die App wieder auf. Das funktioniert nicht nur mit statischen Bereichen, sondern wirkt ganz so, als wenn eine Anwendung tatsächlich an einer Stelle schweben würde. Im obigen Video könnt ihr das sehen.

Google gibt als Nutzungsbeispiel an, dass sich ein Kalender fest an einer Stelle positionieren lässt, auf den immer wieder zugegriffen werden kann. Ihr könnt aber auch eine Streaming-App wie einen Fernseher an die Wand bringen und das Ganze entsprechend nutzen.

Interaktion mit echten Händen

Bisher war es so, dass die Hände des Nutzers nur virtuell als Umrisse eingeblendet worden sind. Das reicht zur Nutzung zwar ähnlich aus wie ein Mauszeiger, ist aber dennoch nicht so natürlich wie es sein könnte. Das weiß man auch im Android XR-Team und bringt jetzt die echten Hände der Nutzer an die Oberfläche. Damit sollen die Nutzer visuell in ihrer realen Umgebung verankert bleiben und nicht das vollständige Gefühl entwickeln, sich in einer virtuellen Welt zu befinden.

Jede Berührung, jedes Zoomen und Wischen fühlt sich noch natürlicher an und lässt die physische und digitale Welt enger miteinander verschmelzen. Auch diese Funktion lässt sich jetzt im Labs-Bereich aktivieren.









Oberflächen bleiben erhalten

Die Smart Glasses können jetzt App-Oberflächen wiederherstellen, sodass sich diese in allen Umgebungen verwenden lassen. Es wird automatisch die vorherige Sitzung wiederhergestellt und die Apps geöffnet, die zuvor verwendet worden sind. Damit sollen die Nutzer jederzeit an einer Stelle weitermachen können, an der sie ihre Aufgabe beendet hatten – ähnlich wie am Desktop oder Smartphone.

Dieses Android XR-Update wird ab heute für Samsung Galaxy XR-Headsets ausgerollt und beinhaltet außerdem neue Funktionen für Hand- und Augenerkennung sowie Verbesserungen der Barrierefreiheit, damit die Headsets optimal für alle Nutzer funktionieren. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Apps im Google Play Store, die für die virtuellen Oberflächen optimiert sind.

» Google Chrome: Vertikale Tableiste startet jetzt für alle Nutzer – bringt völlig neue Oberfläche (Video)

[Google-Blog]

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