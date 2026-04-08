Google Chrome: Vertikale Tableiste startet jetzt für alle Nutzer – bringt völlig neue Oberfläche (Video)

Der Chrome-Browser hat sich im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt und wurde mit unzähligen neuen Funktionen ausgestattet, hat sich an der Oberfläche allerdings kaum verändert. Jetzt startet Google eine neue Möglichkeit für alle Nutzer, die daher tatsächlich als das größte Update seit dem Start des Browsers bezeichnet werden kann: Nutzer können eine vertikale Tableiste verwenden.



Die Oberfläche des Chrome-Browsers ist praktisch seit dem Start der Desktop-Anwendung in Stein gemeißelt. Natürlich durften die Designer die eine oder andere Modernisierung vornehmen, doch grundsätzlich blieb man dem Konzept treu: Die Titelleiste des Fensters ist gleichzeitig die Tableiste, darunter gibt es eine weitere Leiste mit wenigen Navigations-Buttons, der Adressleiste sowie den Buttons für Erweiterungen. Sparsamer geht es kaum und dennoch hat man jetzt eine neue Lösung angekündigt.

Schon vor einigen Monaten wurde erstmals eine vertikale Tableiste in Google Chrome getestet, die sich ab Januar in der Beta aktivieren ließ. Dieser Test verlief offenbar erfolgreich, denn jetzt wird dieses Feature mit dem jüngsten Update des Browsers für alle Nutzer freigeschaltet. Die Funktion verschiebt die bisher am oberen Rand positionierte Tableiste an den linken Rand des Browsers. Ein simples Konzept, das dem Browser aber ein völlig neues Gesamtbild verschafft.

Google spricht in der Ankündigung davon, dass die vertikale Tableiste das perfekte Layout für Multitasking ist und den Nutzern viel Zeit sparen soll, um Tabs zu finden. Rein faktisch nimmt die Tableiste zwar deutlich mehr Fläche als bisher ein, doch weil die meisten Nutzer heute ein breites Display haben, wurde dieser Platz bisher nicht genutzt. Je nach Situation können die Nutzer schnell zwischen diesen Modi umschalten.









Das Umschalten erfolgt sehr einfach über das Kontextmenü der Tableiste, so wie ihr das in obiger Animation sehen könnt. Das Ganze lässt sich jederzeit wieder rückgängig machen und umschalten, sodass man auch je nach aktuellem Workflow einen Wechsel ohne große Umwege durchführen kann. Sollte die vertikale Tableiste bevorzugt werden und dennoch zu viel Platz wegnehmen, lässt sich diese in eine schlanke Ansicht umschalten.

Die neue Ansicht befand sich seit einigen Monaten im Test und wird laut Googles Ankündigung ab sofort für alle Nutzer ausgerollt. Also aktualisiert eure Chrome-Version und versucht einmal, ob ihr dieses Feature bereits nutzen könnt. Warum Google das erst nach so vielen Jahren ermöglicht, beantwortet man nicht. Vermutlich hängt es mit Konkurrenzbrowsern zusammen oder auch Microsofts verkündete Absicht, die Windows 11-Taskleiste wieder flexibler positionieren zu können.

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[Google-Blog]

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