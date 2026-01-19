Google Chrome: Vertikale Tableiste am linken Rand kommt – so könnt ihr es jetzt ausprobieren (Screenshot)

Der Browser Google Chrome setzt seit vielen Jahren auf eine etablierte Oberfläche, die sich im Laufe der Zeit kaum verändert hat und auch nur eingeschränkt anpassen lässt. Schon bald steht ein großer Schritt bevor, denn man ermöglicht es jetzt erstmals, die Tableiste vertikal am linken Rand zu positionieren. Wir zeigen euch, wie ihr das schon jetzt ausprobieren könnt.



Die Oberfläche von Google Chrome hat sich im Laufe der Jahre praktisch nicht geändert. Natürlich durften die Designer an einigen Stellen kleinere Optimierungen vornehmen, aber rein strukturell entspricht die Oberfläche von heute der aus dem Jahr 2008. Insbesondere die am oberen Rand bzw. in der zuvor als Titelleiste verwendeten Fläche positionierten Tabs waren wegweisend und wurden im Laufe der Zeit von allen Browsern übernommen.

Die Tableiste am oberen Rand erfüllt bis heute ihren Zweck und ist komfortabel, doch viele Konkurrenzbrowser bieten schon seit längerer Zeit auch die Möglichkeit, die Tableiste am linken Rand zu positionieren. Diese verwandelt sich dadurch in eine vertikale Leiste, die als eine Art ständig sichtbare Sidebar verwendet werden kann. Alle Tabs sind wie gewohnt darin aufgelistet und können wie bisher genutzt werden.

Jetzt steht die Möglichkeit zur Nutzung der vertikalen Tableiste für viele Nutzer zur Verfügung. Was bisher nur in der Canary-Variante möglich war, funktioniert nun auch in der aktuellen Chrome Beta. Dazu muss lediglich ein Flag aktiviert und anschließend der Browser neu gestartet werden. Habt ihr die Schritte durchgeführt, sieht es aus wie auf dem folgenden Screenshot.









So könnt ihr die vertikale Tableiste nutzen

Ihr benötigt die aktuelle Version von Google Chrome Beta Öffnet die interne URL chrome://flags Sucht auf dieser den Eintrag #vertical-tabs und aktiviert diesen Jetzt den Browser neu starten Rechtsklick auf die Tableiste sollte den Menüeintrag an die Seite verschieben enthalten

Das Umschalten der Position der Tableiste ist sehr einfach und daher scheint es so, dass die Chrome-Designer wohl mit einem ständigen Wechsel durch die Nutzer rechnen. Ob das wirklich so wäre oder viele Nutzer bei ihrer einmal gewählten Variante bleiben, lässt sich schwer beurteilen. In jedem Fall ein guter Schritt, dessen Möglichkeit sicherlich schon sehr bald auch in der stabilen Version ankommen wird.

