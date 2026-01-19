Gemini: Neue Funktion stoppt zu langen Denkprozess – lässt den KI-ChatBot sofort antworten (Screenshots)

Google bietet den KI-ChatBot Gemini in verschiedenen Varianten an, die sich je nach Thematik auch in der Dauer der Antworten unterscheiden können. Jetzt kommt ein neuer Button in die Oberfläche, mit dem sich der Denkprozess von Gemini mehr oder weniger überspringen und sofort eine Antwort ausgeben lässt. Passenderweise nennt sich die Funktion „Jetzt antworten“.



Je nach eigenem Konto und Abo-Status steht Gemini mit einer Reihe von Modellen zur Verfügung, die sich im Umfang und der Qualität ihrer Antworten unterscheiden können – aber auch an der Dauer bis zur Auslieferung der Antwort. Wir reden hier nur von wenigen Sekunden, aber dennoch hat man es vielleicht manchmal etwas eilig und möchte gar nicht, dass Gemini zu lange nachdenkt – hat aber vielleicht zuvor das „falsche“ KI-Modell gewählt.

Wer eine völlig triviale Frage stellt, wie etwa die Hauptstadt eines Landes, muss Gemini vielleicht nicht sekundenlang recherchieren und nachdenken schicken, sondern will die Antwort sofort haben. Das ist nun mit einem neuen Button möglich, der ab sofort ausgerollt wird. Neben der Information über den Denkprozess gibt es den Button „Answer now“ bzw. „Jetzt antworten“. Dieser stoppt den Denkprozess und gibt deie Informationen soweit aus, wie sie zur Verfügung stehen.

Bisher musste man für diesen Zweck zunächst auf den Stop-Button drücken, eventuell das KI-Modell wechseln und noch einmal die Anfrage absenden. Das wird jetzt deutlich leichter. Ich denke, dass viele Nutzer diesen Button trotz der absolut betrachtet eher geringen Einsparung begrüßen werden. Ausgerollt wird es sowohl für die Webvariante als auch die mobilen Apps.

Bei einigen Nutzern soll es bisher schon einen Überspringen-Button gegeben haben, dieser ist mir bisher aber trotz Pro- oder Thinking-Modell nicht untergekommen.

