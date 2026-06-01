Android: Google Drive Dokumentscanner erhält großes Update – optimiert Multi-Seiten-Scans und mehr (Video)

Google hat schon vor Jahren den in Google Drive integrierten Dokumentscanner gestartet, der es den Nutzern ermöglicht, beliebige Dokumente per Smartphone zu digitalisieren. Jetzt gibt es ein großes Update, das sich schon seit einiger Zeit im Testlauf befand und in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird. Neu ist eine massive Verbesserung für mehrseitige Dokumente sowie die lokale Verarbeitung.



Der Google Drive Dokumentscanner gehört trotz einer mutmaßlich breiten Nutzung sicherlich noch zu den Geheimtipps im Google-Netzwerk. Mit diesem ist es sehr leicht möglich, ein Dokument per Smartphone zu digitalisieren. Einfach abfotografieren und die Drive-KI erledigt den Rest. Schon seit Jahren gibt es eine automatische Qualitätsverbesserung, im Laufe der Zeit kamen automatisierte Zuschneidungen dazu, Entspiegelungen, das Zusammenfassen zu einem großen Dokument und mehr.

Jetzt wird ein großes Update ausgerollt, das vor allem den Scan von mehrseitigen oder multiplen Dokumenten verbessern soll: Es gibt ein intelligentes Stapelscannen, bei dem ihr mehrere Seiten auf einmal abfotografieren könnt – im unten eingebundenen Video zeigt man das am Beispiel von Kassenbons. Die KI wird das Erkennen und jeden dieser Bons als separates Dokument speichern. Das kann je nach Umfang eine große Zeitersparnis sein.

Außerdem startet man eine intelligente Duplikaterkennung, die dafür sorgen soll, dass ein Dokument nicht zwei Mal eingescannt wird. Ist ein Dokument bereits vorhanden und die Kamera wird darauf gerichtet, gibt es eine entsprechende Markierung. Der Scan ist möglich – falls gewünscht – kann aber übersprungen werden. Im unten eingebundenen Video könnt ihr diese Neuerungen und noch einiges mehr sehen.









Neben diesen beiden Multi-Seiten-Verbesserungen gibt es außerdem noch eine automatische Bestframe-Auswahl. Diese sorgt automatisch dafür, dass mögliche unscharfe Scans durch einen bestmöglich verfügbaren Bildausschnitt ersetzt werden. Das soll dafür sorgen, dass jedes Dokument so scharf und gut lesbar wie möglich enthalten ist. All das funktioniert 100 Prozent auf dem Smartphone und benötigt keine Cloudanbindung.

Der neue Google Drive Dokumentscanner wird jetzt für alle Android-Nutzer ausgerollt, die über mindestens 8 GB Speicher verfügen.

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