Google Drive: Neuer KI-Dokumentscanner im Testlauf – scannt auch mehrseitige Dokumente sehr schnell (Video)

Die Android-App von Google Drive bietet schon seit langer Zeit einen Dokumentscanner, mit dem sich beliebige physische Dokumente per Smartphone ablichten und im Cloudspeicher ablegen lassen. Schon bald soll die Funktion einen KI-Boost erhalten, der sich jetzt bei ersten Nutzern zeigt. Dank intelligenter Bildanalyse soll der Scanvorgang von Einzelseiten und auch mehrseitigen Dokumenten stark beschleunigt werden.



Die Google Drive-App bietet Smartphone-Nutzern schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, physische Dokument in Papierform durch einfaches Abfotografieren zu digitalisieren. Die Algorithmen erkennen dabei das Dokument selbst, die Ränder des Papiers, können eine gewisse Neigung entzerren und die Gesamtdarstellung optimieren. Das funktioniert recht gut und in annehmbarer Geschwindigkeit, doch wenn man mehrere Seiten scannen und zusammenführen möchte, kann es aufwendig werden.

Jetzt befindet sich ein neuer KI-unterstützter Scanner im Rahmen von Workspace Labs im Testlauf. Dieser bringt eine neue Oberfläche mit, die sich von einigen Elementen verabschiedet oder diese zum Teil an eine andere Stelle verschiebt – aber das ist für die reine Funktion nicht relevant. Viel spannender ist es, dass der Auslöser nicht mehr unbedingt gedrückt werden muss, sondern die Erkennung eines Dokuments ganz von selbst ablaufen kann. Einfach das Smartphone darauf richten und die KI erledigt den Rest.

Es ist dabei nicht mehr notwendig, das Smartphone perfekt über das Dokument zu halten, denn die KI gleicht das aus. Außerdem lassen sich damit mehrseitige Dokument im Live-Modus einscannen. Einfach das Smartphone über den Dokumentstapel halten und ein Blatt nach dem anderen vom Stapel ziehen, so wie ihr das im obigen Video sehen könnt. Die KI wird die Bilder zu einem einzelnen Dokument zusammenführen und erkennt dabei auch Dopplungen.

Aktuell steht diese Funktion nur für eingeladene Workspace Labs-Nutzer zum Testlauf bereit, dürfte aber hoffentlich bald für alle Nutzer angeboten werden.

» Windows: Google startet eine ganz neue Desktop-App – bringt lokale Suche, Google Drive, Websuche und Lens

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.