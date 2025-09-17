Windows: Google startet eine ganz neue Desktop-App – bringt lokale Suche, Google Drive, Websuche und Lens

Nach vielen Jahren wagt Google einen neuen Anlauf auf den Windows-Desktop: Gestern wurde die neue App Google App für Windows veröffentlicht, bei der der Name Programm ist. Diese bringt viele wichtige Funktionen in eine schnell zugängliche Suchleiste auf den Windows-Desktop – Lokale Suche, Websuche, Bildschirmsuche, Integration von Google Lens und mehr.



Google hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, verstärkt auf dem Windows-Desktop aktiv werden zu wollen, doch bisher ist aus den großen Plänen rund um tief integrierte Google-Apps nichts geworden. Umso überraschender ist es, dass nun eine ganz neue App für Google Labs-Teilnehmer veröffentlicht worden ist, die schon auf den ersten Blick sehr interessant aussieht und sicherlich viel Potenzial mitbringt.

Die neue App trägt die schlichte Bezeichnung „Google App für Windows“ und dürfte so manche ältere Nutzer an das gute alte Google Desktop erinnern. Denn die App bietet alles, was wir damals an der Desktop-App geschätzt haben: Es bringt die Suchleiste für die Websuche, integriert lokale Dateien und Cloud-Dateien sowie alle installierten Apps in die Suchergebnisse. Mit nur einer Eingabe wird ein breites Spektrum des digitalen Desktop-Alltags durchsucht. Für US-Nutzer gibt es auch noch den KI-Modus.

Die App ist als schwebende Suchleiste konzipiert, die sich über ein normales App-Icon oder sehr schnell über die Tastenkombination ALT + Leertaste aufrufen lässt. Die Oberfläche ist denkbar einfach gehalten, denn diese besteht zunächst nur aus der Suchleiste, so wie man sie aus dem Web oder von der Android-Oberfläche kennt. Nutzt man die Leiste, erscheinen die Ergebnisse ebenfalls schweben bzw. schon bei der Eingabe als schnelle Vorschläge, so wie ihr das auf dem folgenden Screenshot sehen könnt.









Die Suchergebnisse unterscheiden sich in ihrer Darstellung praktisch nicht von der Webversion. Man könnte das Ganze daher als schwebende Progressive Web App für die Websuche bezeichnen, die eben mit einigen zusätzlichen Funktionen aufgebohrt ist. Neben der Integration der lokalen- und Cloud-Dateien sowie Apps gehört dazu auch die Möglichkeit, Bilder oder andere Medien in die App herein- oder auch herausziehen zu können.

Google Lens für den Desktop

Die App hat aber auch Google Lens im Gepäck, mit dem sich beliebige Oberflächen am Desktop analysieren lassen. Einfach starten, einen Text, ein Bild oder einen Bildschirmausschnitt auswählen und schon wird dieser an Lens gesendet. Seit der tiefen Integration in den Chrome-Browser ist das nicht der erste Lens-Start am Desktop, aber vielleicht der komfortabelste Zugang.

Die neue App startet ab sofort für alle US-Nutzer im Google Labs-Programm in englischer Sprache. Es ist also ein Testlauf mit einer kleinen Masse an Nutzern, der sicherlich einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen wird. Ob und wann die App auch hierzulande nutzbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

