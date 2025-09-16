Amazon Prime Deal Days: Die ersten Aktionen zum Start – Google Pixel, Cashback-Kreditkarte, Amazon Music

Langsam geht es wieder los: Als Einstieg in die große Shopping-Saison hat Amazon heute den Termin für die nächsten Amazon Prime Deal Days verkündet, die uns schon im Oktober mit vielen Millionen vergünstigten Produkten erwarten. Aber schon jetzt könnt ihr einiges sparen und euch auf die kommende Saison vorbereiten: Der Google Store bietet Rabatte, es gibt Gratis-Musik sowie die neue Amazon-Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen.



In genau drei Wochen geht es wieder los und bei Amazon kann man es wie üblich gar nicht erwarten: Am 7. und 8. Oktober starten die Amazon Prime Deal Days, die schon jetzt eine Reihe von Pre-Aktionen mitbringen. Auf der offiziellen Seite der Shoppingfeier findet ihr schon jetzt viele Rabatte und Aktionen sowie Ausblicke auf kommende Vergünstigungen und teilnehmende Händler. Offiziell ist Google nicht dabei, doch im Google Store bei Amazon gibt es schon starke Aktionen.

Neben den Aktionen im Google Store gibt es außerdem schon kostenlose Musik-Abos, ihr könnt euch die kostenlose Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen sichern und einiges mehr. Hier findet ihr alle Infos:

Aktuelle Aktionen im Google Store bei Amazon:

Im Google Store bei Amazon bekommt ihr neben diesen Aktionen außerdem noch ein Jahr Google One AI Pro gratis für die volle Gemini-Nutzung, 100 Euro Eintauschbonus sowie 60 Tage Audible gratis.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Jetzt zuverlässige und günstige Pixel 10-Schutzhüllen sichern









Amazon Visa-Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen sichern

Bereitet euch auf die kommende Shopping-Saison vor und profitiert gleich doppelt: Ihr könnt euch jetzt die Amazon Visa Kreditkarte kostenlos sichern und erhaltet noch zehn Euro Startguthaben. Der große Vorteil der Karte, neben den wegfallenden Gebühren, ist die Cashback-Komponente. Ihr bekommt auf jeden Amazon-Einkauf 1 Prozent Cashback auf euer Amazon-Konto gutgeschrieben. Für Einkäufe bei externen Händlern 0,5 Prozent und im Rahmen der Prime Deal Days können es sogar zwei Prozent sein. Das solltet ihr nutzen. Ich habe sie ebenfalls seit einigen Monaten und bin nach wie vor begeistert.

» Jetzt die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte sichern

Amazon Music Unlimited vier Monate gratis

Um euch die Wartezeit auch musikalisch zu versüßen gibt es jetzt bei Amazon Music Unlimited wieder drei oder gar vier Monate Gratis-Abos. Ihr könnt euch jetzt weit in die Weihnachtszeit oder gar bis in das kommende Jahr unlimitiertes Musikstreaming sichern, für die gesamte Familie (bis zu sechs Personen) und auch inklusive einem kostenlosen Audible-Hörbuch pro Monat. Nutzt dazu die folgenden Links und schaut nach, ob ihr drei oder vier Monate nutzen könnt:

» Amazon Music Unlimited bis zu vier Monate gratis nutzen

» Amazon Music Unlimited Familienmitgliedschaft bis zu vier Monate gratis sichern

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer + 100 Euro Eintauschbonus!



