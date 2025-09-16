Gboard: Neue KI-Schreibwerkzeuge starten auf noch mehr Pixel-Smartphones – kommt jetzt auf Pixel 8 an

Google hat kürzlich eine ganz neue Funktion in die Tastatur-App Gboard gebracht, die die Nutzer nicht mehr nur beim Eintippen von Wörtern unterstützen soll, sondern den gesamten Text auswerten und optimieren kann. Die KI-Schreibtools erfordern einiges an lokaler Rechenpower und waren daher bisher nur für wenige Smartphones verfügbar. Jetzt starten sie auch auf den Pixel 8-Smartphones in der Beta.



Es gehört mittlerweile zu den Kernfunktionen von Tastatur-Apps, dass die Nutzereingaben verbessert werden können, Schreibfehler korrigiert werden, Wörter vorgeschlagen oder auch nachfolgende Begriffe vorgeschlagen und schnell eingefügt werden können. Google hat Gboard schon vor längerer Zeit auf den Umgang mit mehreren Wörtern oder kurzen Wortgruppen trainiert und mit den KI-Schreibtools ist kürzlich ein ganz neues Werkzeug gestartet, das sich auf den gesamten Text bezieht.

In der Ankündigung hieß es im Sommer, dass die neuen Gboard Schreibtools mit dem Tap auf einen Button gestartet werden und sofort den gesamten eingegebenen Text bzw. den Text im aktiven Eingabefeld auswerten. Dabei sollen nicht nur Schreibfehler in vorhergehenden Wörtern markiert und auf Wunsch ausgebessert werden, sondern auch eine KI-Optimierung über den ganzen Text gezogen werden.

Gboard kann den Schreibstil überprüfen, Optimierungen vorschlagen oder bei Bedarf auch den gesamten Text neu formulieren. Zur Auswahl stehen etwa die professionellere Formulierung, die lockere Formulierung oder auch das automatische Einfügen von Emojis zur Auflockerung eines Textes. Bei Bedarf lässt sich die Optimierung auch per Sprachbefehl vornehmen, sodass eine Art Diktat-Feeling aufkommen kann. Wer also erst einmal schnell Gedanken oder Stichpunkte in die Tastatur hämmert, kann den Rest an die lokale Gemini-KI weitergeben.

Aufgrund der Nutzung der lokalen KI wurde diese Funktion zunächst nur für die Pixel 10-Smartphones und deren optimierten Tensor-SoC angekündigt. Nur wenige Tage später startete es dann auch auf den Pixel 9-Smartphones und jetzt zeigt sich die Funktion bei ersten Nutzern der Pixel 8-Smartphones, die an der Beta teilnehmen.

[AndroidPolice]