Android: Gboard wird noch flexibler – Nutzer können jetzt die Textgröße der Tastatur festlegen (Screenshots)

Die Tastatur-App Gboard bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, mit denen sich die Darstellung der Oberfläche anpassen lässt – von der Farbe über die Tastengröße bis zum Hintergrundbild. Jetzt wird eine neue Option ausgerollt, die für manche Nutzer sehr hilfreich sein kann: Es lässt sich die Textgröße festlegen, die auf den Tasten sowie innerhalb der Oberfläche verwendet wird.



Gboard-Nutzer haben viele Anpassungsmöglichkeiten, sodass die Oberflächen je nach Smartphone und Nutzer ganz unterschiedlich aussehen können – das gilt vor allem für die Darstellung der einzelnen Tasten der Tastatur. Jetzt kommt mit der Textgröße eine weitere Variable dazu, die von den Nutzern angepasst werden kann. Diese lässt sich mit einem Schieberegler prozentual von der bisherigen Ausgangsgröße festlegen, wobei die Range bei 85 Prozent beginnt und bis zu 200 Prozent – also doppelte Schriftgröße – gesetzt werden kann.

Weil nur die Zeichen und nicht die Tasten selbst wachsen, wirkt es auf den ersten Blick gar nicht so, als wenn die Buchstaben tatsächlich größer wären – aber das täuscht. Vor allem im direkten Vergleich von 85 auf 200 ist zu sehen, dass die Vergrößerung enorm ist. Das hilft nicht unbedingt beim Tastentreffen, kann es aber für viele Nutzer einfacher machen, die Buchstaben schneller als bisher zu finden.

Aber nicht nur die Buchstaben auf der Tastatur erscheinen in neuer Größe, sondern auch die Beschriftung innerhalb der Tastatur-App. Zwar werden Emojis nicht vergrößert, aber dafür die Kategorien und Textbeschreibungen. Auf obigen Screenshots könnt ihr die Auswirkungen sehen, wenn der Text deutlich größer als Standard eingestellt ist. Diese Neuerung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei euch ankommen.

