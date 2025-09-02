Google Pixel Woche: Viele starke Aktionen und Gratis-Bundles – Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Buds und mehr

Die letzten Wochen waren aufgrund der neuen Produkte gut mit Pixel-News gefüllt und jetzt startet man im Google Store bei Amazon die Google Pixel Woche, die euch viele starke Aktionen rund um die neuen und etablierten Produkte beschert. So gibt es jetzt hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3, günstiges Zubehör, Pixel 9-Aktionen sowie die Pixel 10-Bundles mit vier Aktionen gleichzeitig.



Im Google Store bei Amazon gibt es immer wieder interessante Aktionen zu entdecken, denn dieser wird praktisch wöchentlich mit neuen Rabatten bestückt und manchmal gibt es sehr lohnende Zeiträume – so auch jetzt wieder. Ab heute läuft die Google Pixel Week, die sowohl bei den etablierten Produkten als auch bei den brandneuen Smartphones noch einmal etwas drauflegt. Ihr könnt von hohen Rabatten und interessanten Bundles profitieren. Hier einmal die aktuellen Highlights:

(Partnerlinks)

Ich denke, diese Angebote können sich durchaus sehen lassen. Vielleicht werden im Laufe der nächsten Tage noch weitere Aktionen dazustoßen und die Liste erweitern. Weitere Preissenkungen wird es hingegen erfahrungsgemäß nicht geben, sondern eher das Gegenteil. Ist ein Angebot ausverkauft – die allesamt als limitiert beschrieben sind – ist es nicht mehr verfügbar. Lasst euch bei Bedarf also nicht mehr zu viel Zeit. Auch Schutzhüllen und weiteres Zubehör ist rabattiert erhältlich.

Wer sich speziell für ein Pixel 10-Smartphone interessiert, findet in unserem Artikel zu den Pixel 10-Aktionen alle Informationen. Derzeit gibt es vier Rabatt-Aktionen gleichzeitig!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-09-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.