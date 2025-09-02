Pixel 10-Smartphones: Jetzt mit Pixel Buds gratis + 250 Euro Eintauschbonus + ein Jahr Google One AI Pro

Google hat erst vor wenigen Tagen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die nach wie vor im Rahmen einer Frühbesteller-Aktion zu haben sind. Jetzt legt der Google Store bei Amazon noch einmal nach und hat die Google Pixel Woche gestartet, die euch zusätzlich beim Kauf eines Smartphones die Pixel Buds A gratis beschert.



Im Google Store bei Amazon ist jetzt die Google Pixel Woche gestartet, die allen Käufern hohe Rabatte bringen kann – selbst beim Kauf eines brandneuen Pixel 10-Smartphones. Google hat die neuen Smartphones erst vor wenigen Tagen mit einer Vorbesteller-Aktion auf den Markt gebracht und legt jetzt nicht nur nach – sondern noch etwas oben drauf. Wer sich jetzt entscheidet, kann gleich vier Aktionen gleichzeitig nutzen! Aber auch die Pixel Watch 3 und weitere Pixel-Produkte sind in Aktion, schaut mal herein.

Jetzt bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones aller Kategorien, Farben und Ausstattungen die Pixel Buds A-Kopfhörer gratis und erspart euch damit je nach Gerät bis zu elf Prozent des Kaufpreises. Zusätzlich bekommt ihr noch 250 Euro Eintauschbonus beim Eintausch eines älteren Smartphones oben drauf. Das bedeutet, ihr bekommt den von Google gebotenen Ankaufswert PLUS die 250 Euro. Außerdem erhaltet ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis und könnt alle KI-Funktionen ausprobieren.

Und wem das noch nicht reicht, der kann die Kopfhörer auch gleich bespielen, denn ihr bekommt von Amazon noch 60 Tage Audible gratis. Alle Aktionen gelten zur selben Zeit und sind somit frei kombinierbar. Viel besser kann das in den nächsten Wochen kaum noch werden. Erst heute früh hatten wir berichtet, dass das Warten auf das Pixel 10a wohl nicht lohnt.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Pixel 10 Schutzhüllen

Was Google leider nicht mit in das Paket legt, sind Schutzhüllen. Ihr werdet aber sicherlich eine benötigen, denn die Hüllen der Vorgänger passen trotz sehr ähnlichem Design nicht (mit Vergleichsbildern!). Wer das neue Smartphone schützen möchte, ein schickeres Aussehen haben möchte, den Kamerabuckel praktisch eben machen möchte und auch den Grip erhöhen will, kommt um eine Schutzhülle nicht herum.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die starken Schutzhüllen von Tauri ausführlich vorgestellt, die mit einer starken Qualität, einer enorm hohen Kundenzufriedenheit sowie einem schicken und langlebigen Design punkten. Es schützt euer Smartphone zuverlässig vor Stürzen und auch Stößen. Schaut euch auch das Pixelsnap-Zubehör für magnetisches Aufladen an.

» Pixel 10-Schutzhüllen bei Amazon (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus und Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!



