Pixelsnap: Googles magnetisches Ladesystem für Pixel 10-Smartphones ist jetzt erhältlich – alle Infos (Video)

Google hat passend zu den Pixel 10-Smartphones vor wenigen Tagen das neue Pixelsnap-Ladesystem vorgestellt, das einen starken Einstieg in diesen Bereich markiert und gleich zu Anfang aus drei verschiedenen Produkten besteht. Jetzt ist das magnetische System endlich im Handel erhältlich und ermöglicht es euch, das Smartphone per Ladepuck aufzuladen, optional mit Standfuß oder auch Smartphone-Ständer.



Mit dem neuen Pixelsnap-Ladesystem steigt Google in einen Markt ein, der vor allem von Apples MagSafe beherrscht wird und eine zugleich starke als auch komfortable Lösung bietet. Mit den Pixel 10-Smartphones hat Google entsprechende Vorkehrungen getroffen, um per Pixelsnap sowohl mit als auch ohne Hülle das Smartphone aufzuladen, das Ladegerät an der Rückseite magnetisch zu befestigen oder auch einen praktischen Smartphone-Ständer zu bieten. Jetzt sind alle neuen Produkte verfügbar.

Pixelsnap Charger

Im Mittelpunkt steht der Pixelsnap Charger, der die kabellose Ladefunktion für die Pixel 10-Smartphones ermöglicht. Die Verbindung wird dabei – ähnlich wie bei Apples MagSafe – magnetisch hergestellt, was auch zum Namen des Produkts passt. Diese Magnete sorgen dafür, dass das Ladegerät sicher einrastet und fest am Smartphone haftet. So bleibt es an Ort und Stelle, selbst wenn das Pixel-Smartphone während des Ladevorgangs aktiv genutzt oder ungünstig abgelegt wird. Der Ladevorgang erfolgt per Qi2-Standard mit einer Leistung von bis zu 25 Watt für das Pixel 10 Pro XL und bis zu 15 Watt für die drei anderen Pixel 10-Modelle.

Google scheint es mit Wortspielen bei diesem Produkt etwas ernster zu nehmen und will offenbar den Begriff „snap“ etablieren: Man spricht davon, dass die Nutzer „can charge morge in a snap“. Aber das ist nicht das einzige Produkt aus der neuen Serie.

Letzte Aktualisierung am 2025-08-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixelsnap Charger Stand

Damit euer Smartphone nicht flach auf dem Tisch liegen muss, bietet Google zusätzlich den Pixelsnap Charger Stand an. Dieser Standfuß, im Grunde nur ein Stück Plastik, ermöglicht es, sowohl das Ladegerät als auch das Smartphone in einer aufrechten Position zu platzieren. Es gibt nicht viel darüber zu erzählen, da er schlicht als Halter fungiert und keinerlei technische Funktion besitzt. Ein wirkliches Highlight, so könnte man sagen, ist hingegen das nächste Produkt.

Pixelsnap Ring Stand

Der Pixelsnap Ring Stand ist eine weitere Snap-Variante, die das Smartphone aber nicht aufladen kann. Dieser Puck wird magnetisch an der Rückseite des Smartphones befestigt und hat einen ausklappbaren Ring, der sich in verschiedene Positionen bringen lässt. Dadurch könnt ihr das Smartphone sowohl vertikal als auch horizontal aufstellen, wie es das Bild oben zeigt. Es ist sehr schade, dass das Produkt das Smartphone nicht aufladen kann.

