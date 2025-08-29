GMail: Neue Chat-Funktionen kommen in die App – Google Chat erhält KI-Zusammenfassungen (Teardown)

Die Android-App von GMail hat hauptsächlich die Aufgabe, den Nutzern ihre E-Mails zu zeigen, neue zu verfassen sowie mit diesen zu interagieren. Aber es gibt bekanntlich auch den Google Chat, der vielleicht nicht ganz so häufig verwendet wird, der in Kürze einen Schwung neuer Funktionen erhält. Natürlich KI-basiert und mit der Möglichkeit, lange Konversationen zusammenzufassen.



Wenn es etwas gibt, das viele GMail-Nutzer in der Android-App ausschalten, dann sind es sicherlich die Integrationen der Messenger-Apps wie Google Chat. Dennoch scheint es wohl so zu sein, dass bei einigen Nutzern darin viele Nachrichten auflaufen, sodass eine KI-Unterstützung einziehen soll. Ein Teardown der aktuellen Android-App hat ergeben, dass smarte Zusammenfassungen sowie erweiterte Benachrichtigungen in die App kommen werden.

KI-Zusammenfassungen

Google Chat in GMail wird den Nutzern die Möglichkeit geben, beim Aufruf einer regen Konversation eine schnelle Zusammenfassung zu erhalten, was zuletzt diskutiert oder philosophiert wurde. Das kennt man bereits von anderen Google-Anwendungen und ist auch bei Chat demnächst verfügbar. Sehr ähnlich ist die Funktion, dass Google Chat proaktiv Zusammenfassungen bietet, wenn viele längere Nachrichten erscheinen.

Benachrichtigung über Emoji-Reaktionen

Reagiert eine Person in der Konversation nur mit einer Emoji-Reaktion, wurde man als Nutzer bisher nicht darüber informiert. Natürlich wurde es in der Konversation gezeigt, aber Android spielte keine Benachrichtigung aus. Das soll sich mit dem kommenden Update ändern und den Nutzern die Möglichkeit geben, eine solche Benachrichtigung zu aktivieren oder auch abgeschaltet zu lassen.

Alle drei Neuerungen zeigen sich im Teardown der aktuellen App-Version 2025.08.18.x und dürften schon recht bald für alle Nutzer ausgerollt werden. Es wird sicherlich nicht lange dauern, bis auch weitere KI-Funktionen in die App einziehen, mit denen sich die Nutzer Tipp-Arbeit oder andere Dinge ersparen können.

» Google Fotos: Swipen wie bei Tinder – neue Funktion für das Fotoarchiv ist jetzt im Testlauf (Screenshots)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.