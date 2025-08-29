Pixel 10 Pro vs. Galaxy S25 vs. iPhone 16: Googles Akku hält am Längsten durch – ein Vergleichstest (Video)

Seit gestern sind die neuen Pixel 10-Smartphones offiziell erhältlich und können von allen Nutzern sowie späten Reviewern auf Herz und Nieren getestet werden. Jetzt macht ein neues Video die Runde, dass die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro mit der des konkurrierenden iPhone 16 Pro sowie des ebenfalls aktuellen Samsung Galaxy S25 vergleicht. Das Ergebnis ist eindeutig, spricht aber dennoch nicht vollständig für Google.



Moderne Smartphones bieten so viel Leistung, dass diese kaum noch miteinander verglichen wird. Bei Displaygrößen sind ebenfalls Grenzen erreicht, Speichergrößen sind sich ziemlich ähnlich und auch die Kameras sind in Bereichen unterwegs, bei denen durchschnittliche Nutzer gar nicht mehr darauf schauen müssen. Daher laufen Wettkämpfe zwischen den Geräten eher im Bereich der Akkulaufzeit, die für alle Nutzergruppen interessant und wichtig ist.

In einem neuen Video vergleicht ein etablierter Tech-YouTuber jetzt die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro mit der des Samsung Galaxy S25 und des iPhone 16 Pro. Alle drei Smartphones werden einem automatisierten Testlauf unterzogen, der aus einer ganzen Reihe von alltäglichen Aufgaben besteht. Das reicht von 4K-Videoaufnahmen, einer langen Session bei TikTok und Instagram Reels, dem Abspielen von YouTube-Videos, Musikstreaming, Gaming und mehr.

Der YouTuber stellt auch sicher, dass die Ausgangslage so ähnlich wie nur möglich ist: Alle Smartphones und ihre Akkus sind neu – auch das bald ein Jahr alte iPhone hat nur sieben Ladevorgänge hinter sich. Die Displays sind allesamt auf 200 Nits eingestellt, alle Smartphones sind mit demselben Mobilfunknetzwerk verbunden und WLAN ist deaktiviert. Auf zum Video:

Letzte Aktualisierung am 2025-08-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Springen wir sofort zum Ergebnis: Das Google-Smartphone hat mit Abstand gewonnen. Das Pixel 10 Pro hat sieben Stunden und eine Minute durchgehalten, die beiden etwas älteren Konkurrenten Galaxy S25 nur sechs Stunden und 20 Minuten sowie das iPhone 16 Pro nur sechs Stunden und 15 Minuten. Interessant ist auch der Blick auf die Temperatur, die bei Google mit 36,1 Grad am tiefsten angegeben wird, beim iPhone mit 36,6 Grad und beim Samsung mit 37,8 Grad. Google hat die Wärmeentwicklung also am besten im Griff.

Perfektes Ergebnis für Google – oder nicht? Ein Blick auf den unteren Bereich der Statistiken zeigt uns, dass das Pixel 10 Pro den mit Abstand größten Akku verbaut hat. Bei Samsung/Pixel passt die zusätzliche Laufzeit rein rechnerisch in etwa zum größeren Akku. Beim iPhone hingegen zeigt sich, dass Apple weiterhin der König der Energieoptimierung ist. Das Google-Wunderwerk Tensor liefert ein gutes Ergebnis, ist aber in diesem Bereich noch nicht der Meilenstein, für den Google ihn verkauft.

Klar, dem Endnutzer kann das egal sein. Es zählt die Akkulaufzeit. Wodurch sie erreicht wird (wenn der Smartphone-Alltag nicht eingeschränkt ist), ist dem Nutzer egal. Vor allem dann, wenn der Akku sehr schnell aufgeladen werden kann.

» Pixel 10: Googles neue KI-Smartphones sind jetzt erhältlich! Das sind die starken KI-Funktionen (Galerie)

[9to5Google]

Pixel 10 Pro jetzt noch mit 250 Euro Eintauschbonus vorbestellen + ein Jahr Google One AI Pro gratis:



Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.