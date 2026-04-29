Rund um die Bezahlplattform Google Wallet tut sich einiges, denn immer wieder gibt es neue Funktionen, eine adaptierte Oberfläche oder auch erste KI-Integrationen. Jetzt bekommt die App für den Einstieg in die KI-Ära ein neues Logo spendiert, das auf das mittlerweile bewährte Rezept aus moderner Darstellung und dezentem Farbverlauf setzt. Es zeigt, dass Wallet seiner Zeit bereits voraus war.



Googles Designer waren in den letzten Monaten fleißig und haben viele neue Google-Logos für die KI-Ära erstellt, die schon bald für alle Apps aus dem Workspace-Universum ausgerollt werden. Aber auch die Google-App, Gemini, Google Home, Fotos und Maps haben bereits neue Icons erhalten und jetzt ist die Bezahlplattform Google Wallet an der Reihe. Bei vielen Nutzern zeigt sich ein neues Logo.

Wie ihr im obigen Vergleich sehen könnt, sind die Änderungen bei Wallet eher dezenter Natur, was dafür spricht, dass das Logo schon zuvor sehr modern gestaltet gewesen ist und eigentlich kaum einer Anpassung bedurft hätte. Auf den ersten Blick dürfte auffallen, dass der dominierenden blauen Fläche ein Farbverlauf verpasst worden ist, der sich vor allem im Bereich der Einkerbung zeigt. Der blaue Bereich dürfte das Kartenfach einer Geldbörse darstellen.

Aber auch in den farblichen Bereichen, die die Karten symbolisieren sollen, gibt es Veränderungen. Die Proportionen wurden verändert, was sich vor allem bei der gelben Karte durch eine schlankere Form zeigt, sodass die dahinterliegende grüne Karte nun bis an den Rand des blauen Bereichs reicht. Weiters wurden die Kurvenradien leicht angepasst und eine winzige Nuance bei der Farbgebung geändert – das fällt aber kaum auf.

Das neue Logo zeigt sich jetzt bei vielen Nutzern und dürfte abseits der Medienberichte wohl nur den wenigsten Nutzern auffallen. In der neuen Designsprache positioniert sich Google Wallet damit eindeutig in den Consumer-Bereich, während die Workspace-Icons eher auf eine einfarbige Darstellung setzen.

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