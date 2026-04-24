Google Wallet: Schnellerer Zugriff auf Tickets und Pässe – neue Startseite wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Die Android-App der Bezahlplattform Google Wallet wurde in den letzten Monaten mehrfach mit neuen Elementen ausgestattet und jetzt folgt ein großes Redesign der Startseite: Bei vielen Nutzern zeigt sich jetzt ein neuer App-Einstieg, der vor allem den Zugriff auf die hinterlegten Pässe optimiert. Der gesamte Bereich abseits der Bezahlmöglichkeiten wurde neu gestaltet.



Die Startseite der Android-App von Google Wallet soll hauptsächlich zwei Zwecken dienen, die zwar recht ähnlich sind, aber dennoch kategorisiert werden müssen: Zum einen der Zugriff auf die hinterlegten Bezahlkarten für den mobilen Einkauf und zum anderen der Zugriff auf die hinterlegten Pässe in Form von Kundenkarten, Tickets und anderen Dingen. Letztes wird jetzt aufgeräumt.

Die hinterlegten Pässe nehmen jetzt nicht mehr die gesamte Displaybreite ein, sondern werden in zwei Spalten gezeigt, was natürlich auch die Höhe der Karten entsprechend anpasst. So passen noch mehr Inhalte ohne Scrollen auf eine Seite. Gleichzeitig hat man an der Darstellung gearbeitet: Jede Karte hat eine eigene Hintergrundfarbe, die sich wohl automatisch an den Inhalt des Passes anpasst. Durch diese beiden Änderungen ergibt sich ein schnellerer Zugriff und mehr Übersicht.

Als zweite Änderung können Nutzer jetzt festlegen, welche Pässe auf der Startseite zu sehen sein sollen und welche nicht. Am unteren Rand zeigt sich eine schwebende Interaktionsleiste, mit der sich neue Pässe hinzufügen lassen oder auf die hinterlegten zugegriffen werden kann. Der FAB-Button verschmilzt mit einem Button zum Aufruf der Suchfunktion, die sowohl Pässe als auch Transaktionen und Bezahlmethoden durchsuchen kann.

Das neue Design wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und dürfte wohl auf dem Wege der System Updates auf die Smartphones der Nutzer kommen. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über die neuen Live Updates berichtet, die jetzt bei Fahrtickets und Bordkarten aktiv sind.

» Google Wallet: Live Updates werden jetzt ausgerollt – neues Widget trackt Flüge, Zugfahrten und mehr (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.