Google Wallet: Live Updates werden jetzt ausgerollt – neues Widget trackt Flüge, Zugfahrten und mehr (Video)

Die digitale Geldbörse Google Wallet kann neben den ursprünglichen Bezahllösungen sehr viele weitere Dinge aufnehmen und von Tickets über Eintrittskarten und Reservierungen bis zu Fahrscheinen und Flugtickets vieles aufnehmen. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich hinterlegte Flüge direkt innerhalb einer Benachrichtigung tracken lassen. Auch Zugfahrten und andere Events sollen in Kürze mit einem Android Live Updates unterstützt werden.



Manchmal dauert es etwas länger, bis ein Google-Feature von der ersten Ankündigung zur Umsetzung kommt – doch jetzt ist es endlich so weit: Im Oktober 2025 hat das Team von Google Wallet angekündigt, die damals noch recht neuen Android Live Updates für hinterlegte Events nutzen zu wollen. Jetzt wird diese Funktion für die Kategorie Flugreisen ausgerollt und sollte in Kürze auch für andere Fortbewegungsmittel innerhalb der App-Benachrichtigung erscheinen. Im folgenden Video könnt ihr das beispielhaft sehen.

Bei den Android Live Updates handelt es sich um eine spezielle Benachrichtigungsform, die auf Fortschritte spezialisiert ist. Die Benachrichtigungen sind nicht statisch, sondern können den Inhalt immer wieder verändern und auch eine Fortschrittsleiste enthalten. Google Wallet hatte angekündigt, dies für hinterlegte Events nutzen zu wollen, wobei man das auch auf Zugreisen, Flugreisen und andere Dinge bezieht, die sowohl einen geplanten Start- als auch Endpunkt haben.

Steht ein Flug, für den eine Bordkarte oder ein Ticket in Wallet hinterlegt ist, unmittelbar bevor, wird die entsprechende Benachrichtigung automatisch versendet und zeigt sich als ein solches Android Live Update. Natürlich sollte man als Reisender hoffen, dass das Flugzeug noch nicht abgehoben hat 🙂 Im besten Fall befindet man sich natürlich im gebuchten Verkehrsmittel, sodass die Information weniger praktisch relevant, sondern eher interessant ist. Ein Tap auf die Benachrichtigung führt in die App, direkt zum Flugticket.

Grundsätzlich ist das sicherlich eine sehr praktische Funktion, mir erschließt sich persönlich aber die Sinnhaftigkeit nicht. Wer sich selbst im Verkehrsmittel befindet, benötigt eigentlich kein Smartphone-Tracking – zumindest nicht nach der Abfahrt. Und mit dem Datenempfang im Flugzeug ist das auch 2026 noch eine schwierige Angelegenheit.

[9to5Google]

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