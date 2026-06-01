Gemini: Google schränkt Nutzung des KI-ChatBots ein – Nutzer können schon bald KI-Guthaben kaufen

Google hat erst vor wenigen Tagen die neuen Nutzungslimits in Gemini eingeführt, mit denen man den Ansturm auf den KI-ChatBot und dessen angebundene KI-Generatoren in den Griff bekommen möchte. Nachdem man erst am Freitag nachjustiert hatte, legt man jetzt mit einer interessanten Ankündigung nach: Schon bald sollen sich die Nutzer unabhängig vom Abo-Tarif zusätzliches KI-Guthaben kaufen können.



Die Nutzungslimits in Gemini sind ein großes Thema, denn sie geben sowohl Google mehr Kontrolle als auch den Nutzern etwas Orientierung bei der Verwendung der KI-Anfragen. Wir haben erst vor wenigen Tagen über die Anpassung der Gemini-Limits berichtet und über die neuen Gemini-Limits im Vergleich zu den alten Grenzen informiert. Die jüngste Anpassung resultierte darin, dass Anfragen mit Gemini Flash ab sofort gratis sind und Pro-Anfragen etwas weniger Power erhalten.

Aber das ist nicht die einzige Neuerung, die man zu verkünden hatte. Denn wer immer wieder an die Grenzen stößt und dabei Wartezeiten in Kauf nehmen muss, kann das bisher nur über den Abschluss eines höheren Google AI-Abos umgehen. Doch selbst in den höchsten Tarifen gibt es Grenzen und für viele Dinge ist ein Abo vielleicht gar nicht notwendig. Das weiß man auch im Gemini-Team und bietet schon bald eine Lösung.

Nutzer können bald Guthaben kaufen

Schon bald will man die Möglichkeit einführen, dass Nutzer sich zusätzliches Guthaben einzeln kaufen können – man nennt das „pay-as-you-go“. Benötigt ein Nutzer nur kurzfristig mehr Power, perspektivisch aber eher nicht, kann ein Einzelkauf sicherlich lohnender sein als ein Abo. Konkret kauft man sich wohl Rechenzeit, wobei man das derzeit noch nicht ganz transparent kommuniziert. Aber auch daran arbeitet man, um den Nutzern mehr Einblicke zu geben.

Wann der neue Guthaben-Kauf eingeführt wird, lässt sich noch nicht sagen. Im Business-Bereich sowie für Cloudkunden bietet man diese Möglichkeit schon seit längerer Zeit an.

» Gemini: Google schränkt Nutzung des KI-ChatBot ein – so haben sich die Limits jetzt verändert (Übersicht)

[9to5Google]

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