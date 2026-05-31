Gemini Omni: Googles neuer Mediengenerator bringt viele starke Möglichkeiten – einige Beispiele (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen den neuen KI-Generator Gemini Omni vorgestellt, der dem medialen Bereich der Gemini-KI zu einem weiteren großen Sprung verhelfen soll. Bei Omni handelt es sich zunächst um einen Videogenerator, der Geminis Fähigkeiten zum Schlussfolgern mit der Fähigkeit Neues zu kreieren auf starke Weise miteinander verknüpft. Wir zeigen euch einige Beispiele, was damit schon jetzt möglich ist.



Das KI-Modell Gemini wurde von Beginn an multimodal entwickelt und kann daher mit Medientypen ähnlich gut umgehen wie mit Text, das hat man vor allem in den letzten Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beginnend mit dem KI-Videogenerator Veo über den im vergangenen Jahr zum Hype aufgeschwungenen Bildgenerator Nano Banana bis hin zur kürzlichen Vorstellung von Gemini Omni, das die Fähigkeit der anderen Generatoren (auch Imagen, Flow und die Audiostärken) unter ein Dach bringt.

Bei Gemini Omni handelt es sich laut Google um einen KI-Generator, der „alles aus allem“ generieren können soll, allerdings konzentriert man sich zuächst auf den Videobereich. Gemini Omni kombiniert Geminis Fähigkeiten zum Schlussfolgern mit der Fähigkeit, Neues zu kreieren. Omni ist aktuell das neueste Modell, das aus allen möglichen Eingaben vielfältige Ausgaben erzeugen kann – zunächst wie bereits erwähnt angefangen bei Videos. Mit Omni könnt ihr im Prompt sowohl Bilder als auch Audio, Video und Text kombinieren und daraus hochwertige Videos erstellen.

Die Videos sind laut Google auf Geminis Allgemeinwissen fundiert, sodass die Ergebnisse nicht nur schick aussehen, sondern auch noch realistisch sind. In den folgenden Videos könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, was das neue KI-Modell kann. Dabei geht es vor allem um das Verständnis des Videos, um eine sinnvolle, im Rahmen der Anfrage realistische und korrekte Veränderung vornehmen zu können.

















Bei Gemini Omni handelt es sich um eine gesamte Omni-Familie, die zunächst in Videoform mit „Gemini Omni Flash“ startet. Das Modell ist jetzt für alle Abonnenten von Google AI Plus, Pro und Ultra weltweit über die Gemini App sowie Google Flow verfügbar. Außerdem stellt man das Modell Gemini Omni Flash kostenlos für die Nutzerinnen und Nutzer von YouTube Shorts und YouTube Create zur Verfügung. Schon bald will man auch die Ausgabeformate Bild und Audio unterstützen, wobei man bisher weder Zeitpläne noch Details genannt hat.

Wir haben bereits über Gemini Omni in YouTube Shorts berichtet, das weltweit für alle Nutzer im Remix-Format zur Verfügung steht.

Alle mit Omni erstellten Videos enthalten das unsichtbare digitale Wasserzeichen SynthID. Mit der Gemini App, Gemini in Chrome und der Google Suche lässt sich einfach überprüfen, ob Videos mit Gemini Omni erstellt wurden.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.