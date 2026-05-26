Gemini Omni: Die starke KI-Videobearbeitung zieht bei YouTube Shorts ein – erstellt KI-Remixe (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen das neue KI-Tool Gemini Omni vorgestellt, das sich derzeit hauptsächlich auf das Generieren und die Bearbeitung von Videos konzentriert. Um dieses Tool ausführlich mit Trainingsdaten zu versorgen und gleichzeitig zu bewerben, gibt es jetzt eine Integration in YouTube Shorts. Dort soll die Remix-Funktion auf eine völlig neue Ebene gehoben werden.



Wer schon dachte, dass YouTube Shorts rein inhaltlich nicht besonders gehaltvoll ist (es gibt positive Ausnahmen!), der sollte jetzt besser nicht mehr weiterlesen. Denn Google optimiert die Remix-Funktion mit dem neuen KI-Angebot Gemini Omni. Man spricht von einem spannenden Upgrade, mit dem man sehr einfach in Trends und Diskussionen auf YouTube bzw. YouTube Shorts einsteigen kann. Oder anders gesagt: Noch mehr Inhaltsflut mit noch weniger Gehalt, durchdachter Handlung oder irgendeiner Form von sichtbarer Mühe.

Die Nutzer können ein passendes Short-Video einfach remixen, indem die gewünschten Vorgaben und Bilder eingefügt werden, was eine völlig neue Vision erschaffen soll. So könnt ihr zum Beispiel die Szenen in einen 90er-Jahre-Vibe verwandeln, euch selbst neben eurem Lieblings-Creator einfügen und dennoch den Kontext des Originalvideos beibehalten.

Remixing mit Omni bietet den Nutzern völlig neue Möglichkeiten, kreativ zu sein und die Ideen anderer weiterzuentwickeln. Das Modell versteht die Nutzerabsicht besser als bisher und ermöglicht so ein konsistenteres und aussagekräftigeres Storytelling. Gleichzeitig werden komplexe Video- und Audioanpassungen im Hintergrund vorgenommen. Dadurch müssen sich die Nutzer für diese Zwecke nicht mehr mit technischen Details auseinandersetzen, sondern können sich voll auf ihre Ideen konzentrieren.

Im Folgenden findet ihr zwei Beispielvideos, die zeigen sollen, was Gemini Omni in YouTube Shorts Remix leisten kann. Viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, schaut es euch einfach mal an.









Die über Omni erstellten YouTube Shorts enthalten digitale Wasserzeichen und identifizierende Metadaten sowie einen Link zum Originalvideo. Kreative behalten jederzeit die Kontrolle über ihre Inhalte und können die visuelle Bearbeitung in Shorts jederzeit deaktivieren. Das Remixen mit Omni wird ab sofort kostenlos in YouTube Shorts Remix und der YouTube Create App eingeführt und ist demnächst auch im AI Playground verfügbar, um noch mehr kreative Möglichkeiten zu bieten.

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[YouTube Blog]

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