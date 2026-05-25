WhatsApp: So könnt ihr Nachrichten weiterleiten, ohne dass diese als ‚weitergeleitet‘ markiert werden (Tipp)

Wohl für die allermeisten Menschen – vor allem Hierzulande – gehört der Messenger WhatsApp zur Standardlösung, um mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben oder interessante Inhalte mit einzelnen Personen und Gruppen zu teilen. Heute zeigen wir euch einen kleinen Trick, mit dem ihr das nicht ganz so beliebte Label „weitergeleitet“ umgehen könnt. Mit einem kleinen Umweg lassen sich Inhalte aus anderen Konversationen so weiterleiten, als wenn sie von euch stammen würden.



WhatsApp ist gerade in Europa die absolute Standardlösung, wenn es um schnelle Nachrichten geht, um das Teilen von Links oder auch medialen Inhalten. Wer interessante Nachrichten, Medien oder Verlinkungen enthält, leitet diese sicherlich auch gerne an die eine oder andere Person oder Chatgruppe weiter – das ist mit der bekannten Funktion in wenigen Schritten erledigt. Allerdings ist es bei WhatsApp bekanntlich so, dass der oder die Empfänger sehen können, dass der Inhalt aus einer anderen Konversation weitergeleitet ist.

Leitet ihr einen Inhalt aus einer Konversation in eine andere weiter, erscheint direkt über der Nachricht der auffällige Hinweis „weitergeleitet“. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme und eigentlich kein großes Problem, doch in manchen Fällen kommt das vielleicht nicht ganz so gut an. Denn „weitergeleitet“ kann je nach Inhalt auch immer als „zweite Wahl“ wahrgenommen werden – die Tücken der WhatsApp-Psychologie sind bekanntlich unscheinbar, aber haben große Wirkung. Doch glücklicherweise gibt es einen Weg, um Inhalte weiterzuleiten, ohne dass dieser Hinweis erscheint.

Um einen Inhalt an eine andere Person weiterzuschicken und es so aussehen zu lassen, als wenn dieser von euch stammt, müsst ihr nur einen geringfügig längeren Weg in Kauf nehmen. Dafür machen wir uns die Teilen-Funktion von Android zunutze, in der auch WhatsApp prominent und oftmals an erster Stelle vertreten ist. Statt den Inhalt WhatsApp-intern weiterzuleiten, nutzen wir also einen lokalen Zwischenstopp, der WhatsApp die Kenntnis über die Weiterleitung entzieht.









So nutzt ihr die Weiterleitung ohne „weitergeleitet“

Das Ganze funktioniert sehr einfach und über den Android-typischen Weg des Teilen-Menüs: Haltet die gewünschte Nachricht oder das Medium gedrückt und tippt dann im Navigationsmenü der Konversation auf die bekannten drei Punkte. Im aufploppenden Menü wählt ihr dann „Teilen“ aus und werdet direkt in den wohlbekannten Teilen-Dialog von Android weitergeleitet. In diesem tippt ihr jetzt auf WhatsApp und wählt dann den gewünschten Kontakt oder bei Bedarf auch mehrere Kontakte aus.

Auf diesem Weg nutzen wir die Systemfunktion zum Teilen von Inhalten und umgehen die WhatsApp-interne Lösung. Obwohl ihr die WhatsApp-Oberfläche auf diesem Weg nicht verlasst, wird der Inhalt über die Brücke des Betriebssystems geleitet und ist dadurch für WhatsApp ein neuer Inhalt. Aus diesem Grund wird es auch keinen Weitergeleitet-Hinweis geben, weil es gar keine Weiterleitung (mehr) ist. Dass ihr als Quelle und Ziel dieselbe App verwendet, spielt keine Rolle und wird von WhatsApp nicht registriert. Oder zumindest zeigt man es nicht.

Im Normalfall gehen bei dieser Form der Weiterleitung keine Formatierungen oder Inhalte verloren, aber dennoch solltet ihr bei den ersten Verwendungen darauf achten, ob alles in der Form ankommt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Probiert das einfach einmal aus, vielleicht könnt ihr das irgendwann einmal gebrauchen.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.