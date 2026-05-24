Google erdrückt das Web: Gemini saugt Webseiten und Onlineshops völlig aus – verdient Milliarden (Meinung)

Google hat durch zahlreiche extrem erfolgreiche Produkte großen Einfluss auf das Web und will diesen mit den kommenden Updates weiter ausbauen sowie eine noch dominantere Rolle einnehmen. Doch allein die in dieser Woche angekündigte KI-Ära für die Google-Suche und das neue Google Shopping mit KI-Einkaufswagen drohen, das Web regelrecht zu erdrücken. Google dürfte das in Kauf nehmen.



Google hat seit gut zwei Jahrzehnten sehr großen Einfluss auf das Web, denn mit der Websuche und einigen anderen Tools steuert man den Traffic, die allermeisten Nutzer verwenden Google Chrome für den Besuch von Webseiten und Apps und mit Google Ads wird ein großer Teil des Webs monetarisiert. Aber das reicht längst nicht mehr aus, denn man ist getrieben von der Sorge vor neuer KI-Konkurrenz und feuert mit KI-Features nur so um sich. Webmaster und Nutzer werden gar nicht mehr gefragt, sondern zwangsbeglückt.

Ich habe hier im Blog schon viele Artikel unter dem Tag Google vs Web verfasst und muss das daher an dieser Stelle nicht mehr wiederholen. Die grundsätzliche Gefahr ist es, dass Google den Besuch von Webseiten schlicht überflüssig macht – und das sehe nicht nur ich so, sondern praktisch die gesamte Welt außerhalb der Google-Blase. In dieser Woche hat man die nächsten Schritte angekündigt.

Google-Suche saugt das gesamte Web auf

Wer dachte, dass es gar nicht schlimmer kommen kann, der irrt: Denn erst jetzt startet die Google-Suche in die KI-Ära und soll die reinen Suchergebnisse immer weiter verdrängen. Der KI-Modus bietet aufbereitete Inhalte, erstellt Grafiken, programmiert in sekundenschnelle Mini-Apps und vieles mehr. Auch für tieferer Recherchen soll nun der KI-Modus und nicht mehr der Besuch einer Webseite zum Einsatz kommen.

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Google Shopping nutzt Onlineshops aus

Ähnlich läuft es jetzt bei den Onlineshops. Denn mit dem neuen Universellen KI-Einkaufswagen von Google Shopping ruft man Produktdaten aus Onlineshops ab, präsentiert diese in eigenen Datenbanken und lässt die Nutzer die Produkte aus externen Onlineshops in den eigenen Einkaufswagen legen. Die Nutzer bekommen alle Infos präsentiert, umfangreiche Preisvergleiche und können mit KI-Agenten gar automatisch bestellen. Der Besuch der Shops ist dann gar nicht mehr notwendig und diese müssen nur noch das Risiko und den Aufwand tragen – denn das wälzt Google sehr gerne ab.

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Google erdrückt das Web

In den vom Marketing aufbereiteten Ankündigungen klingt das alles sehr praktisch für die Nutzer und ohne Frage wird es das auch sein. Doch Google nimmt für diese Dinge in Kauf, das Web regelrecht zu erdrücken. Man saugt Webseiten vollkommen aus und bietet deren Inhalte als eigener Content. Das wird dazu führen, dass immer weniger Webseiten bestehen können, die von den Algorithmen abgegrast werden können. Schon heute ist zu spüren, dass dadurch Wissen und Eindrücke verloren gehen.

Bei den Onlineshops wird es ähnlich laufen. Google zieht die Nutzer aus den Onlineshops ab und degradiert diese zu reinen Dienstleistern. Das schafft enorme Preiskämpfe, die nicht zu gewinnen sein werden. Das nimmt den Shops jegliche Möglichkeiten zur Kundenbindung und für eigene Identität. Google scheint regelrecht davon getrieben zu sein, jegliche Konkurrenz im Keim zu ersticken und man mag sich kaum vorstellen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht…

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