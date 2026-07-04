Pixel 10 Aktion: Jetzt noch ein Pixel-Smartphone kaufen – Google TV Streamer + Pixel Ring Stand gratis erhalten

Wir starten in das erste Wochenende im Juli und auch jetzt hält der Google Store bei Amazon einige starke Aktionen bereit – wobei eine ganz besonders heraussticht, die auch jetzt noch gilt. Nur noch für wenige Tage könnt ihr die Pixel 10 WM-Aktion nutzen, die euch starke Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones bringt, einen Google TV Streamer und einen Pixel Ring Stand gratis.



Google ist mit den Pixel 10-Smartphones ein echter Wurf gelungen, denn bis heute sind die Geräte immer wieder ausverkauft und dürften daher in großen Mengen über die Ladentheken gehen – unter anderem im Google Store bei Amazon. Wer sich bisher noch nicht zu einem Pixel 10 durchringen konnte und langsam bemerkt, dass auch die Pixel 11-Smartphones nicht viel besser (aber wesentlich teurer) sein werden, könnte jetzt noch eine Aktion nutzen.

Zur Fußball-WM hat der Google Store eine Aktion gestartet, die auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft weiterläuft: Kauft ihr jetzt ein Pixel 10 im Google Store bekommt ihr einen Google TV Streamer gratis und einen Pixelsnap Ring Stand gratis. Aber auch damit ist es noch nicht beendet, denn zusätzlich gibt euch Amazon beim Pixel 10-Kauf einen Rabatt von 50 Prozent Rabatt auf Schutzhüllen. Und wenn das noch nicht genug ist, gelten auch die allgemeinen Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones.

Die Aktion gilt bis einschließlich 19. Juli oder so lange der Vorrat reicht. Aktuell hält der Vorrat noch. Ihr bekommt nach dem Kauf einen Gutschein für die beiden Geschenkprodukte, den ihr nach 14 Tagen einlösen könnt. Nach Beantragung der beiden Goodies bekommt ihr innerhalb von 30 Tagen euren Google TV Streamer und den Pixel Ring Stand per Post zugesendet. Das Bundle gilt sowohl für das Pixel 10, das Pixel 10 Pro und auch das Pixel 10 Pro XL. Aufpassen, für das Pixel 10 Pro Fold gilt diese Aktion aus unbekannten Gründen nicht – also ärgert euch nicht.

Beim Pixel Ring Stand soll es sich übrigens um eine spezielle Version mit Fußball-Design-Stickern handeln. Diese könnt ihr optional aufkleben. Weil es nur ein Fußball-Design, aber kein WM-Design, ist, ist es auch keine schmerzliche Erinnerung 🙂 Wem das Design nicht zusagt, der lässt die Aufkleber einfach weg und den praktischen Ring Stand. Schaut vor der Bestellung, dass euch die Aktion im Amazon-Warenkorb angezeigt wird, damit keine Fehler passieren.

Und wer noch mehr sparen möchte, sichert sich zuvor noch die Amazon Visa Kreditkarte mit doppeltem Cashback, sodass ihr einige Euro für diesen Einkauf zurückerhaltet.

» Alle Infos zur Pixel 10-Aktion im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.