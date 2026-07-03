Tenor: Schluss mit lustigen Memes – Google zieht der GIF-Suchmaschine langsam den Stecker; API eingestellt

Schon seit vielen Jahren erfreuen sich GIF-Animationen innerhalb der sozialen Plattformen großer Beliebtheit, sei es als Reaktion in Messengern oder auch als Meme in den Sozialen Netzwerken. Google war in diesem Bereich mit der GIF-Suchmaschine Tenor über Jahre gut aufgestellt, doch jetzt zieht man den externen Anbindungen aus unbekannten Gründen den Stecker.



Praktisch alle großen sozialen Plattformen besitzen eine integrierte GIF-Suchmaschine, mit der sich die meist lustigen Animationen finden und einfügen lassen. Oftmals kamen und kommen externe Dienste zum Einsatz, die die Abwicklung übernehmen – etwa Giphy oder das seit 2018 zu Google gehörende Tenor. Wir haben damals über die Google-Übernahme von Tenor berichtet und auch über die Pläne, sowohl die Marke als auch das Produkt bestehen zu lassen.

Tatsächlich war das damals der erste und einzige Artikel über Tenor, denn seit der Übernahme ist praktisch nichts mehr passiert. Gut, eine Weiterentwicklung ist in diesem Bereich eher schwierig, doch von den angekündigten „großen Neuerungen“, haben wir nie etwas zu sehen bekommen. Dabei wird es bleiben, denn jetzt hat Google das Aus der externen Anbindung angekündigt. Seit dem 1. Juli ist die Tenor-API nicht mehr verfügbar. Das bedeutet, dass alle Social Network und Messenger nicht mehr darauf zugreifen können.

Google gibt an, dass die Plattform selbst bestehen bleibt und auch die Integration in die eigenen Dienste wie Gboard oder Google Messages soll weiterhin bestehen bleiben – man will die Plattform also nur noch exklusiv nutzen. Warum, wird nicht begründet. Ich denke, dass eine Plattform wie Tenor gerade jetzt interessant sein könnte, um etwa die KI-Bildgenerierung auch in den Meme- und GIF-Bereich zu bringen.

Gut möglich, dass Tenor mittelfristig auch in den eigenen Produkten ersetzt wird – dann mutmaßlich durch eine Gemini-KI. Alle Infos zur Einstellung findet ihr direkt beim Google Support.

Letzte Aktualisierung am 3.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.