Pixel Update: Neue Apps starten, rotierende Wallpaper, Pixel Watch 5 Pro und Update für die Pixel Kamera

Zum Start in den Sommermonat gab es rund um die Pixel-Familie eine Reihe von Updates, über die wir berichten konnten: So gibt es eine neue Pixel-App für die Smartphones, wir spekulieren über den Pixel-Lauscher, berichten über rotierende Wallpaper und eine mögliche Pixel Watch 5 Pro. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



In den letzten Tagen dieser Pixel-Woche gab es einen überraschenden Leak zu einer möglichen Pixel Watch 5 Pro, wir zeigen euch die neue Google-App rund um das Audio Memory und auch die neuen Hintergrundbilder im Pixel Launcher. Wer noch Interesse hat, sollte auch die Pixel WM-Aktion nicht vergessen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neue Google-App für Audio-Lauschen?

Google hat möglicherweise die Audio-Aufnahme des Alltags des Nutzers für sich entdeckt. Es gibt entsprechende Leaks, die von aufgezeichneten Gesprächen sprechen. Und nur wenige Tage später macht man tatsächlich den ersten Schritt und bringt ein völlig neues Audio-Framework auf die Pixel-Smartphones.

» Zeichnen Pixel-Smartphones bald Gespräche auf?

» Pixel Audio Services starten für Pixel-Smartphones

Rotierende Wallpaper

Der Pixel Launcher wird es in Kürze ermöglichen, die Wallpaper auf dem Homescreen automatisiert zu verändern. Dabei sollen Nutzer ein Album anlegen können, zwischen dessen Bilder dann rotiert wird. Die Nutzer können das recht umfangreich festlegen.

» Google startet rotierende Wallpaper für Pixel-Smartphones









Pixel Watch 5 Pro?

Wird es tatsächlich eine Pixel Watch 5 Pro geben? Leaks lassen das vermuten. Die Daten stammen aus offizieller Quelle, sodass entweder ein recht schwerer Irrtum vorliegt oder Google tatsächlich das Smartphone-Konzept und auch das Portfolio der Konkurrenz für die Smartwatch-Reihe übernehmen könnte.

» Neue Leaks verraten eventuell Pixel Watch 5 Pro

Update für die Pixel Kamera

Es gibt ein großes Update für die Pixel Kamera, das einige Verbesserungen auf die Smartphones bringt. Es ist das letzte große Update vor dem Pixel 11-Release, der uns viele neue Features bringen wird.

» Google bringt Update für die Pixel Kamera

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.