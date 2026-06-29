Pixel-Smartphones: Google bringt rotierende Wallpaper – regelmäßig neue Bilder am Homescreen (Teardown)

Google hat den Pixel-Smartphones mit dem Pixel Feature Drop vor zwei Wochen einen ganzen Schwung neuer Funktionen spendiert und jetzt zeigt sich schon wieder eine Neuerung, die für die nächste Ausgabe bestimmt sein könnte. Nutzer sollen schon bald die Möglichkeit haben, rotierende Wallpaper anzuwenden. Das bedeutet, dass diese in einem festgelegten Intervall automatisch gewechselt werden.



Viele Smartphone-Nutzer dürften ihre Homescreen-Hintergrundbilder nur alle Jubeljahre einmal wechseln oder gar auf generische Motive oder Farbverläufe setzen. Das gilt auch für Pixel-Nutzer, doch schon bald könnte Google ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, das immer wieder für frischen Wind sorgt. Ein Teardown der aktuellen Wallpaper-App hat die Funktion „Shuffle your wallpaper“ hervorgebracht. Das bedeutet, dass die Bilder regelmäßig gewechselt werden.

Fast alle Smartphone-Hersteller bieten seit Jahren eine solche Funktion in ihren Launchern, doch Google selbst hatte sich dabei bisher nur auf die Fotosammlungen der eigenen Wallpaper-App beschränkt und diese zum automatischen Wechsel angeboten. Bald sollen Nutzern ein eigenes Fotoalbum mit einer Wallpaper-Sammlung erstellen können, aus der in regelmäßigen Abständen ein neues Motiv für das Hintergrundbild des Homescreens ausgewählt wird.

Die Details sind noch unklar. Wir wissen lediglich, dass sich der automatische Wechsel auf ein Album bezieht, das extra für diesen Zweck angelegt oder ausgewählt wird. Ob der Wechsel der Bilder linear verläuft oder aus der Sammlung stets per Zufall ein Motiv ausgewählt wird, lässt sich noch nicht sagen. Als Intervall sollen laut Teardown die Zeiteinheiten Stündlich, Täglich, bei Sonnenaufgang, auf Knopfdruck oder bei jeder Entsperrung angeboten werden.

Ich denke, das ist eine interessante Funktion mit einer durchdachten Umsetzung. Denn so schön Zufallsbilder auch sind, so schnell können dann auch unpassende Bilder auftauchen. Daher ist ein eigenes Album mit ausgewählten Bildern sinnvoll. Gut möglich, dass sich auch automatische Alben von Google Fotos auswählen lassen, um diese automatisiert mit Inhalten zu füllen.

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