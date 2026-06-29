Android & WhatsApp: Backup aller Konversationen lässt sich jetzt über die Geräteeinstellungen verwalten

Die meisten Android-Nutzer dürften das WhatsApp Backup nutzen, um alle wichtigen Konversationen des Messengers in der Cloud zu sichern und diese bei einem Smartphone-Wechsel oder Reset nicht zu verlieren. Nachdem es zuletzt größere Änderungen rund um dieses Backup gegeben hat, zeigt sich jetzt eine tiefere Integration in Android. Das WhatsApp-Backup soll sich jetzt über die Geräteeinstellungen konfigurieren lassen.



Spätestens wenn ein Smartphone-Wechsel ansteht oder das Gerät zurückgesetzt werden soll, beschäftigen sich viele Nutzer mit dem WhatsApp-Backup, das innerhalb der App recht leicht zu erreichen ist. Das Backup sorgt dafür, dass die Inhalte aller Konversationen in der Cloud gesichert werden – in den meisten Fällen auf Google-Servern, alternativ mittlerweile auch auf Meta-Servern. Auf Wunsch lassen sich auch Medien in diesem Paket sichern.

Bisher war dieses Backup nur über WhatsApp zugänglich, doch mit der jüngsten Runde der Google System Updates will man dieses direkt in die Geräteeinstellungen von Android bringen. Mit der folgenden Zeile kündigt man diese Änderung an, die für alle Smartphones gelten soll:

Mit diesem Update können Sie jetzt Ihre WhatsApp-Sicherungen über die Geräteeinstellungen verwalten.

Weiter geht man noch nicht ins Detail und nicht selten finden sich in den Google System Updates Ankündigungen, die erst nach Wochen oder gar Monaten aktiv werden. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht nur um eine Verknüpfung zu den WhatsApp-Einstellungen handelt, sondern diese direkt innerhalb der Android-Oberfläche konfiguriert werden können – das lässt zumindest die Formulierung vermuten.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich Meta nicht mehr nur auf Google (Drive) für das WhatsApp-Backup stützen will, sondern im Rahmen eines Abos eine eigene Lösung für die Cloudsicherung anbietet. Alle Infos dazu findet ihr im neuen WhatsApp-Backup ohne Google Drive.

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