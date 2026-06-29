Der Browser Google Chrome steht für alle wichtigen Plattformen bereit und will die Verknüpfung zwischen diesen wohl noch einfacher gestalten. Im Sourcecode wurde jetzt eine interessante neue Funktion entdeckt, die den Login in den Desktopbrowser sehr einfach per QR-Code ermöglichen soll. Dieses Konzept ist bisher vor allem von Smart TVs und ähnlichen Geräten bekannt.



Google könnte Chrome zur wichtigsten Desktop-App aufsteigen lassen und dürfte daher daran interessiert sein, den Nutzern den Einstieg so leicht wie nur möglich zu machen. Vor allem in den Bereichen, wo man möglicherweise nur kurzzeitig den Desktopbrowser an einem Gerät verwendet, das einem nicht gehört, will man nachlegen. Mit der für dieses Jahr geplanten Einführung der Googlebooks kann das ein interessantes Konzept werden.

Im Sourcecode des Chromium-Browsers wurde die Möglichkeit entdeckt, den Login vollständig ohne Benutzernamen und Passwort auszuführen und stattdessen nur auf einen QR-Code zu setzen. Der Browser zeigt nach dem ersten Start einen QR-Code, dieser wird mit dem Smartphone gescannt und schon wäre der Login abgeschlossen. Vorausgesetzt natürlich, dass das Smartphone über ein aktiv eingeloggtes Google-Konto verfügt und dasselbe am Desktopgerät eingeloggt werden soll.

Dieses Konzept kennt man bisher vor allem von Smart TVs, wo nur die wenigsten Nutzer Freude daran haben dürften, ihre Passwörter mit der Fernbedienung einzugeben. Aber auch für die Verknüpfung von Desktop-Messengern mit dem Smartphone oder anderen 2FA-Lösungen kommen zu scannende QR-Codes schon seit längerer Zeit zum Einsatz. Dass auch Google Chrome das bald unterstützen soll, erscheint passend.

Aktuell ist das Ganze noch in einer frühen Entwicklungsphase und es gibt weder den im Gerrit beschriebenen Flag noch eine in irgendeiner Form abrufbare Oberfläche. Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickeln soll.

» Google Wallet & Google Chrome: Update für Autofill – der Browser kann jetzt wichtige Daten synchronisieren

» Google auf dem Desktop: Wird der Chrome-Browser zum trojanischen Pferd? Neue Integrationen zeigen sich

[Chrome Story]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.