YouTube Shorts: Neuer Videoplayer startet – Herzen statt Daumen und aufgeräumtes Design (Screenshots)

Die integrierte Kurzvideoplattform YouTube Shorts ist längst sehr erfolgreich und erhält jetzt im wichtigsten Bereich ein großes Update, das sich schon vor einigen Tagen abgezeichnet hat: Es gibt große Änderungen bei den beiden Daumen-Buttons und den Nutzern wird nun die Möglichkeit geboten, die gesamte Benutzeroberfläche auszublenden, um den Blick auf das volle Video zu erhalten.



Man kann von den Kurzvideos halten, was man mag, aber die Plattform YouTube Shorts und die bekannte Konkurrenz sind enorm erfolgreich und können täglich Milliarden von Videos ausliefern. Die Kurzvideos zeichnen sich sowohl durch ihre Länge als auch ihr Format aus – denn diese werden normalerweise im Hochformat aufgenommen und abspielt. Das schafft in der Höhe mehr Platz für Inhalt, in der Breite hingegen nicht.

Daumen werden ersetzt

Dennoch sind die Bedienelemente bei den Kurzvideos an den Seiten angeordnet und legen sich inklusive Videobeschreibung über den Inhalt. Das ist nicht ganz vorteilhaft, sodass Google jetzt an dieser Stelle gleich mehrfach aufräumt: Mutmaßlich nicht nur aus Platzgründen wird der Daumen nach unten-Button entfernt und steht somit nicht mehr zur Verfügung. Klar, wer ein Short nicht mag, wischt einfach weiter und drückt nur selten diesen Button.

Gleichzeitig wird der Daumen-Button bei YouTube Shorts durch einen Herz-Button ersetzt. Das ist schon vor einigen Tagen im Rahmen eines Leaks durchgesickert und wurde jetzt offiziell angekündigt. Das kann man für sinnvoll erachten, wenn der Daumen nach unten fehlt, allerdings gibt es damit eine wichtige Diskrepanz zwischen den Daumen bei YouTube und den Herzen bei YouTube Shorts. Google wird diese dennoch 1:1 übersetzen. Man orientiert sich damit an TikTok und Instagram.









Aufgeräumte Oberfläche

Nicht nur die Daumen werden geändert, sondern auch die restliche Oberfläche wird aufgeräumt: Es gibt ein neues Karussell im unteren Bereich des Videos, bei dem die Nutzer durch die Funktionen wischen können. Darin enthalten sind Funktionen wie die Audiospur, Links zu verwandten Videos und andere Dinge. Dieses Karussell befindet sich noch unter dem Videotitel und ist damit in guter Position in der Nähe aller Bedienelemente.

Um den Ton eines Video abzuschalten, kann dieses jetzt mit einem Tap im Zentrum pausiert und dann mit einem weiteren Tap auf das Lautsprecher-Symbol stummgeschaltet werden.

Alle Elemente ausblenden

Auch wenn ich selbst nur alle Jubeljahre ein Short schaue, ist die letzte Neuerung die aus meiner Sicht wichtigste: Mit einem neuen „Clear Screen“-Button lassen sich jetzt alle Bedienelemente ausblenden. Wer nur die Videos genießen will und weder Daumen noch Kommentare oder Beschreibung braucht, kann diese einfach ausblenden. Das ist sinnvoll, denn die Elemente liegen bei den Shorts bekanntlich über den Videos und verdecken häufig auch Inhalte, die man vielleicht genauer sehen wollen würde.

YouTube spricht von einem „ungestörten und intensiven Seherlebnis“. Ich denke, dass das gerade den Shorts guttut.

» YouTube Shorts: Kurzvideos lassen sich jetzt vollständig ausblenden – Nutzung am Smartphone einschränken

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