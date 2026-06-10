YouTube Shorts: Google verabschiedet sich wohl vom Daumen – setzt auf Instagram-Herzen (Screenshots)

Google hat die Videos von YouTube Shorts fest in die Videoplattform YouTube integriert, wobei man zwar auf unterschiedliche Player-Oberflächen, aber auch ähnliche Konzepte setzt. Unter anderem ist es in den Kurzvideos möglich, einen Daumen nach oben oder unten zu geben – aber vielleicht nicht mehr lange. Bei immer mehr Nutzern verschwinden die Daumen. Stattdessen gibt es den bekannten Herz-Button.



Es gibt verschiedene Formen des Feedbacks in den sozialen Medien, wobei sich auf den meisten Plattformen die Daumen oder Herzen etabliert haben. Google setzt bei YouTube seit jeher auf die Daumen nach oben oder unten – oftmals ein wichtiges Rankingsignal für die Algorithmen und auch ein wichtiger Hinweis für die Nutzer. Schon vor Jahren hat man den Counter für die Anzahl der Daumen nach unten entfernt und jetzt könnte es den Daumen bald vollständig an den Kragen gehen.

Schon seit Wochen zeigen sich bei vielen Nutzern innerhalb von YouTube Shorts keine Daumen-Buttons mehr, sondern stattdessen nur ein Button für die Vergabe eines Herzens. Der Daumen nach oben wird also durch ein Herz ersetzt, der Daumen nach unten gestrichen. Seit einigen Tagen dürfte das wohl breiter ausgerollt worden sein, denn immer mehr Nutzer berichten von dieser Veränderung – sofern sie diese denn überhaupt bemerken.

Aktuell beschränkt sich das auf YouTube Shorts und dürfte in Anlehnung an andere Kurzvideoplattformen von TikTok bis Instagram umgestellt werden. Das erscheint nachvollziehbar, obwohl eine übergreifende Daumen-Nutzung sicherlich der bessere Weg wäre. Immerhin lassen sich alle Kurzvideos auch im normalen YouTube-Player aufrufen und besitzen dann wieder Daumen. Man hätte also für ein- und dasselbe Video sowohl Daumen als auch Herzen. Vermutlich würde man das trotz anderer Bedeutung 1:1 übernehmen.

Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass Google langfristig von den Daumen Abstand nehmen und auch bei YouTube auf Herzen setzen könnte. Weil es ohnehin seit langer Zeit keinen Daumen-runter-Zähler mehr gibt, wäre es funktionell kein großer Unterschied.

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