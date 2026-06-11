Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 4 ist da

Seit vielen Wochen warten Pixel-Nutzer auf den Rollout von Android 17, doch Google ist schon wieder ein ganzes Kapitel weiter und legt jetzt den nächsten Zwischenstopp ein: Heute Nacht wurde die Android 17 QPR1 Beta 4 veröffentlicht, die eine ganze Reihe von Problemen behebt und Verbesserungen im Gepäck hat. Damit dürfte auch dieser Beta-Strang so langsam zum Ende kommen.



Rund um Android 17 will Google zwar die finale Version des Betriebssystems einfach nicht veröffentlichen, aber dennoch gibt man weiterhin Vollgas und legt jetzt an anderer Stelle nach: Heute Nacht wurde die Android 17 QPR1 Beta 4 veröffentlicht, die damit gut drei Wochen nach der letzten Version einen unerwarteten Zwischenstopp einlegt. Zuvor kamen diese Betas im Zwei-Wochen-Rhythmus und eigentlich hätten wir erwartet, dass es keine vierte Beta geben wird.

Google hält sich weiter bedeckt, was die finalen Releases angeht. Im April hatte man lediglich verraten, dass uns die Android 17 QPR1-Schiene bis in den September hinein begleiten wird. Dieser Logik folgend sollten wir eigentlich noch in diesem Monat das finale Android 17 erhalten, doch danach sieht es zumindest in dieser Woche nicht unbedingt aus. Es bleibt weiter rätselhaft, wie es mit Android 17 und der allgemeinen Release-Strategie von Android weitergeht. Selbst das Android Show-Event und die Google I/O haben nichts hervorgebracht, also könnte es vielleicht noch etwas länger dauern.

Bisher sind keine großen Neuerungen innerhalb der Android 17 QPR1 Beta bekannt, die wirklich relevant wären. Aber dennoch gibt es auch mit diesem Release wieder viele Bugfixes und Verbesserungen, auf die sich die Nutzer freuen können. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Verbesserungen und Fixes, die mit der Android 17 QPR1 Beta 4 auf euren Pixel-Smartphones ankommen sollten.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 4

An issue where the mouse pointer becomes invisible on external displays when Work profile or FLAG_SECURE applications are active. (Issue #446715557)

A Settings app crash occurring when launching credential provider settings from a Private Space. (Issue #499908921)

An issue where screenshot sounds were coupled with the ringer volume, preventing silent captures while maintaining call alerts. (Issue #336098340)

An issue where video recording at 5x zoom would exhibit frame jumps and jitter during panning. (Issue #447867142)

An issue where Back Tap gestures failed to trigger on the interactive lock screen. (Issue #476775220)

A graphics driver regression that caused severe 3D performance drops in OpenGL ES applications on newer hardware. (Issue #476585209)

A regression where Wireless ADB and local network-dependent apps failed to connect. (Issue #506418219)

Start auf den Pixel-Smartphones

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 4 für alle Pixel-Smartphones konzipiert und bietet dieese für alle Geräte an, die auch an der Android 17 Beta teilnehmen können. Nach wie vor gilt das für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation. Ihr könnt die Android 17 QPR1 Beta 4 auf den Pixel 6-Smartphones installieren, auf Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 und auch alle a-Ableger, das Pixel Tablet sowie die Foldables aller Generationen.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, werden das Update im Laufe der nächsten Stunden oder Tage angeboten bekommen. Solltet ihr stattdessen auf die stabile Version von Android 17 wechseln wollen, über die nach wie vor nichts bekannt ist, müsst ihr auch dieses Update ignorieren.

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