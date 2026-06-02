Android 17: Google veröffentlicht überraschend neue Beta für Pixel-Smartphones – Android 17 Beta 4.1 ist da

Veröffentlicht am von Jens
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Google sorgt für eine Überraschung rund um Android 17. Statt endlich die finale Version des Betriebssystems zu veröffentlichen und auf die Pixel-Smartphones auszurollen, legt man jetzt noch einmal einen Zwischenstopp ein. Heute Nacht wurde die Android 17 Beta 4.1 veröffentlicht, die eine Reihe von Verbesserungen einlegt. Das lässt auch für den Juni nichts Gutes erwarten.


android 17 logo

Googles Entwickler sind seit Februar durch die Android 17-Versionen gesaust und haben praktisch alle zwei Wochen eine neue Beta veröffentlicht – zuletzt übrigens im April. Seitdem ist nicht mehr viel passiert, selbst die QPR1 steht praktisch schon in den Startlöchern und wir warten auf die finale Version von Android 17. Doch stattdessen legt Google jetzt erneut einen Zwischenstopp ein.

Obwohl man angekündigt hatte, dass die Android 17 Beta 4 die letzte Vorabversion sein wird, und dann auch tatsächlich sechs Wochen Pause gewesen ist, gibt es jetzt die Android 17 Beta 4.1. Diese wird von Google als „kleines Bugfix“-Update bezeichnet und bringt die folgenden Verbesserungen mit:

  • Ein Problem, bei dem die Statusleiste fälschlicherweise null Signalbalken anzeigte, obwohl eine aktive Verbindung bestand. ( Problem #488358813 )
  • Ein Problem mit der UI-Synchronisierung, bei dem das Symbol für die Schnelleinstellungen der mobilen Daten im Flugmodus aktiv blieb. ( Problem #501368569 , Problem #505757076 , Problem #512828669 )
  • Ein Problem, bei dem externe Bildschirme bei Auswahl hoher Auflösungen schwarz wurden. ( Problem #504952465 )
  • Ein Problem mit der Bluetooth-Audioweiterleitung führte nach Systemunterbrechungen wie Timern zu Wiedergabestille. ( Problem #497181008 )
  • Ein Problem, das dazu führt, dass Hörgeräte nach Inaktivität oder Ladevorgang automatisch von gekoppelten Geräten getrennt werden. ( Problem #504968772 , Problem #504395613 , Problem #493347800 , Problem #504696777 )

Es ist praktisch ausgeschlossen, dass Google nach dieser Beta im Laufe dieser Woche die finale Version veröffentlicht. Und so müssen wir uns wohl eine weitere Woche oder gar noch einen ganzen weiteren Monat auf Android 17 gedulden. Wenn wir nur wüssten, was der Grund für diese Verzögerungen ist…

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