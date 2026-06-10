Gemini & NotebookLM: Google startet Notebooks für alle Nutzer – Dateien und Konversationen organisieren

Der KI-ChatBot Gemini wurde funktionell immer wieder erweitert, hat gerade erst einen Design-Neustart erhalten und jetzt will man den Nutzern dabei helfen, ihre Konversationen und Quellen zu organisieren. In diesen Tagen werden die Notebooks für alle Nutzer freigeschaltet, innerhalb derer sich Chats und Dateien zusammenfassen lassen. Das soll die Arbeitsabläufe effizienter gestalten.



Für viele Nutzer dürfte Gemini ein Tool wie die Google-Suche sein: Einmal benutzen, das Ergebnis erhalten, schließen und bei der nächsten Anfrage von vorn beginnen. Zwar lassen sich ältere Konversationen aufrufen und fortsetzen, doch eine echte Organisationsstruktur gab es bisher nicht. Das ändert sich jetzt: Die schon vor einigen Monaten erstmals entdeckten Notebooks werden jetzt für alle Nutzer freigeschaltet und sollen die Organisation von Chats und Dateien an einem Ort ermöglichen.

Mit den Notebooks in Gemini könnt ihr Unterhaltungen zu einem Thema an einem Ort organisieren. Klickt im Seitenbereich von Gemini einfach auf „Neues Notebook“, um loszulegen – so wie das in folgender Animation zu sehen ist. Ihr könnt frühere Chats in Notebooks verschieben, Gemini benutzerdefinierte Anweisungen geben und relevante Dateien wie PDFs hinzufügen, um Gemini mehr Kontext zu geben. Sind alle Quellen im Notebook organisiert, nutzt Gemini diese zusammen mit den üblichen KI-Tools und der Websuche, um Antworten zu liefern.

Das Ganze basiert auf einer schon vor einigen Monaten durchgeführten Integration von NotebookLM in Gemini – und funktioniert auch sehr ähnlich. Mit Notebooks könnt ihr je nach aktivem Abo mehrere Quellen verwenden, was euch hilft, größere Aufgaben und länger laufende Projekte zu bewältigen. Weil die Notebooks zwischen Gemini und NotebookLM synchronisiert werden, erscheint jede Quelle, die ihr an einem Ort hinzufügt, automatisch auch in der anderen App.

Damit lassen sich die einzigartigen Funktionen der jeweiligen App auf derselben Datenbasis verwenden. Wenn ihr beispielsweise studiert, könnt ihr Vorlesungsmitschriften zu einem Notebook hinzuzufügen und NotebookLM verwenden, um eine cineastische Videoübersicht zu erstellen. Am nächsten Tag könntet ihr dann Gemini bitten, einen Entwurf für eine Aufsatzgliederung genau zu diesem Material zu erstellen. Notebooks in Gemini sind ab sofort für alle Nutzer über die App und den Webbrowser verfügbar.

» NotebookLM: Googles KI-Plattform unterstützt jetzt viele neue Dateiformate – Export für alle Medientypen

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.