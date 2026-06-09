NotebookLM: Googles KI-Plattform unterstützt jetzt viele neue Dateiformate – Export für alle Medientypen

Google legt mittlerweile recht regelmäßig bei der Dokumentplattform NotebookLM nach und hat jetzt wieder gute Nachrichten für alle Nutzer, die sich die erarbeiteten Informationen aufbereiten lassen. Ein großes Update erweitert den Umfang der unterstützten Dateiformate, sodass sich neben Dokumenten jetzt auch Tabellen, PDFs, Bilder oder sogar strukturierte Daten herunterladen lassen.



Die Dokumentplattform NotebookLM ist dafür konzipiert, dass die Nutzer beliebige Dateitypen hochladen, diese zusammenfassen, auswerten und die darin enthaltenen Daten aufbereiten lassen. Es lassen sich Fragen stellen, Informationen völlig anders aufbereiten und die unterschiedlichsten Medien von der Grafik bis zum Podcast erstellen. Alles ist für die Nutzung im Browser ausgelegt, aber dennoch legt man jetzt beim Download nach.

Jetzt erhalten die Nutzer neue Möglichkeiten, um die erstellten oder gewonnenen Daten für die Offline-Nutzung oder für andere Zwecke herunterzuladen. NotebookLM kombiniert die Informationen aus den hochgeladenen oder angegebenen Quellen und generiert daraus Formate wie PDF-Berichte, Diagramme, Tabellen oder auch individuell gestaltete Arbeitsblätter. Jetzt lassen sich diese Ausgaben nicht mehr nur online ansehen, sondern auch in zusätzlichen Formaten herunterladen.

Das sind die neuen NotebookLM-Dateiformate

Datenvisualisierungen und Diagramme (png, svg)

Dokumente (PDFs, docx, markdown, Textdateien)

Bilder mit Nano-Banane (png, jpg, gif)

Strukturierte Daten (CSV, JSON)

Microsoft Excel (xlsx)

Microsoft PowerPoint (pptx)

Die Entwickler geben an, dass in Zukunft viele weitere Formate geplant sind, um NotebookLM noch nützlicher für die Umwandlung und Aufbereitung von Daten oder Dokumenten jeder Art zu machen. Auffällig ist noch das Fehlen der Medienformate für Audio und Video, aber auch eine mögliche Aufbereitung als Webseite im HTMl-Format.

» NotebookLM & Workspace: Google startet automatische Sychronisierung für alle Google Drive-Dateien

[Google-Blog]

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