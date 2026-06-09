Alphabet: Google-Mutter plant massive KI-Investitionen – Kapitalerhöhung um 80 Milliarden Dollar geplant

Google hat den Bedarfsanstieg an Rechenpower schon vor Jahren vorausgesehen und eine gewaltige Infrastruktur aufgebaut, die dem Unternehmen beim heutigen KI-Hype in allen Belangen freie Hand gibt. Damit das so bleibt, sollen die Investitionen in die Infrastruktur sowohl in diesem Jahr als auch im kommenden Jahr nochmal massiv nach oben gefahren werden. Jetzt plant man eine Kapitalerhöhung um 80 Milliarden Dollar, um diese stemmen zu können.



Google ist auch aufgrund der über die Jahre im Cloudbereich aufgebauten Infrastruktur einer der ganz großen KI-Gewinner. Denn man kann Gemini versorgen, dieses gefühlt grenzenlos ausbauen und auch der versammelten Konkurrenz große Kontingente an Rechenpower verkaufen. Doch so langsam scheint man an Grenzen zu stoßen: Erst gestern wurde bekannt, dass Google Rechenpower bei SpaceX für 30 Milliarden Dollar einkauft und jetzt kündigt man einen weiteren Ausbau der Infrastruktur an.

Schon in diesem Jahr Geschäftsjahr (2026) will man bis zu 190 Milliarden Dollar für den Ausbau der Infrastruktur ausgeben und 2027 soll es nochmal deutlich höher ausfallen. Zahlen hat man nicht genannt, doch schon jetzt zeigt sich, dass dessen Finanzierung selbst die Möglichkeiten von Alphabet sprengen könnte. Daher plant man jetzt eine Kapitalerhöhung von 80 Milliarden Dollar, für die man bereits 10 Milliarden Dollar vom Warren Buffet-Konglomerat Berkshire Hathaway sichern konnten.

KI treibt bei Alphabet derzeit eine Phase der Expansion voran. Das Unternehmen verzeichnet sowohl bei Unternehmen als auch bei Verbrauchern eine derart starke Nachfrage nach seinen KI-Lösungen und -Diensten, dass diese das verfügbare Angebot des Unternehmens übersteigt. Durch die Ausweitung seiner Investitionen strebt das Unternehmen an, seine grundlegende Infrastruktur zu erweitern, um die bedeutenden Wachstumschancen, die vor ihm liegen, bestmöglich zu nutzen.

Neben Berkshire Hathaway sollen auch andere Investmentunternehmen wie Morgan Stanley oder JPMorgan Chase bereits Finanzzusagen in nicht bekannter Höhe gegeben haben. Man darf gespannt sein, welche Investitionssummen Alphabet für 2027 plant. Und plötzlich sind die schon im vergangenen Jahr von OpenAI genannten Summen von mehr als einer Billion Dollar für die Investition in die globale Infrastruktur gar nicht mehr so weit weg…

» Google kauft überraschend Rechenpower bei SpaceX: Kommt jetzt das erste Rechenzentrum im Weltraum?

» Waymo: Google-Schwester präsentiert neue autonome Ojaj-Fahrzeuge – viel Platz für wenig Geld (Galerie)

[heise]

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.