NotebookLM & Workspace: Google startet automatische Sychronisierung für alle Google Drive-Dateien

Google hat sich rund um NotebookLM in der Vergangenheit stark darauf konzentriert, viele Funktionen zu integrieren, den Nutzern möglichst viele Ausgabeformate und auch Quellen in die Hand zu geben. Jetzt legt man bei den Details nach und rollt eine sicherlich willkommene Verbesserung aus: Die aus Google Workspace eingebundenen Dateien lassen sich bei Änderungen nun automatisch synchronisieren.



Nutzer von NotebookLM haben schon sehr lange die Möglichkeit, die in Google Drive abgelegten bzw. in Google Workspace erstellten Dateien zu integrieren. Diese lassen sich als Quelle angeben und werden automatisiert von der KI verarbeitet, wobei natürlich nicht bei jeder Anfrage erneut eine Verarbeitung stattfindet. Bisher war es so, dass eine Datei einmalig eingebunden wurde und deren Inhalte eingelesen wurden. Gab es eine Veränderung an der Quelldatei, musste man diese mit einem Knopfdruck aktualisieren.

Diese manuelle Synchronisierung fällt jetzt weg, denn ab sofort versucht NotebookLM automatisiert, sich eine aktuelle Version der eingebundenen Datei zu holen. NotebookLM bemerkt die Veränderungen an der Quelle und synchronisiert entsprechend. Damit gilt, dass mögliche gelöschte Informationen aus einer Datei auch aus NotebookLM verschwinden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die gesamte Datei. Wird sie aus Drive gelöscht oder verliert man das Zugriffsrecht, verschwinden alle Informationen auch aus NotebookLM.

Geht eine Datei aufgrund von Löschung oder entzogenen Zugriffsrechten verloren, bleibt sie dennoch in der Quellenliste mit einem Link enthalten. Über diesen Originallink kann man erneut Zugriffsrechte anfordern oder eine im Papierkorb befindliche Datei vielleicht wiederherstellen.

Die neue Funktion wird schon seit einigen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und sollte mittlerweile bei den allermeisten Konten angekommen sein. Einen Schalter für die Steuerung gibt es leider nicht, sodass das vorherige Verhalten der manuellen Synchronisierung nicht behalten werden kann.

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[Google Workspace Blog]

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