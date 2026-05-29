Google I/O & NotebookLM: Hier könnt ihr alle wichtigen Ankündigungen nachlesen, analysieren und aufbereiten

Veröffentlicht am von Jens
google 

Die Entwicklerkonferenz Google I/O ist erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen und hat uns wenig überraschend unzählige Neuerungen und Ankündigungen rund um die Gemini-KI und deren tieferer Integration in den Alltag gebracht. Was liegt also näher, als auch einen Rückblick und eine Nachbetrachtung mit Gemini durchzuführen? Google bewirbt jetzt zu diesem Zweck ein NotebookLM mit allen Infos.


google io 2026 thema

Am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche fand die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, über die wir euch natürlich auch hier im Blog auf dem Laufenden gehalten haben. Es gab viele große Ankündigungen, viele Ausblicke und noch sehr viel mehr kleinere Themen, die in der Flut der großen Produkte sicherlich untergegangen sind. Das bleibt bei der geballten Masse an Ankündigungen einfach nicht aus.

Wir hatten euch für eine Übersicht schon in der vergangenen Woche unser Gemini Update geliefert, haben euch die 100 wichtigsten Ankündigungen der Google I/O aufgelistet und natürlich auch die Google I/O Ankündigungen im 15-Minuten-Video zusammengefasst gezeigt. Wer noch mehr erfahren oder in einige Themen tiefer einsteigen möchte, kann das jetzt tun.

google io notebooklm

Google hat jetzt ein NotebookLM rund um die Google I/O erstellt, das mit vielen Dokumenten gefüttert ist: Blogbeiträge, Videos, Pressematerial und mehr. Damit können sich Nutzer jetzt vollumfassend informieren und auch Fragen stellen, Themen verknüpfen lassen und weitere Dinge. Google bewirbt das Ganze mit den folgenden Möglichkeiten:

  • Hören Sie sich eine Audio-Übersicht an, um sich in weniger als zwei Minuten auf den neuesten Stand zu bringen.
  • Lesen Sie die Präsentationsfolien, um mehr über die größten Produkteinführungen zu erfahren.
  • Entdecken Sie unsere Highlights in einer Infografik.
  • Sehen Sie sich einige unserer wichtigsten Ankündigungen in einer Videoübersicht noch einmal an.
  • Stellen Sie Ihre eigenen Fragen zu einem neuen Produkt oder einer Produkteinführung. („Was sind die wichtigsten Neuerungen in der Suche?“)

» Google I/O 2026: Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick – das war das Gemini-Feuwerk (Videos)

[Google-Blog]

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Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

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